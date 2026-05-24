صفقة وشيكة تلوح بالأفق تنهي حرب إيران

لاحت في الأفق أمس بوادر إنجاز صفقة أمريكية إيرانية تنهي الحرب وتعيد فتح مضيق هرمز.

وقال مسؤول باكستاني، تتوسط بلاده بين الجانبين، إنه يجري وضع اللمسات الأخيرة على مذكرة تفاهم لإنهاء الحرب.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيدرس مع مستشاريه العرض الإيراني الأخير الذي تمت صياغته بين باكستان وإيران، مرجحاً أن يحسم بحلول الأحد ما إذا كان سيستأنف الحرب أم يمضي نحو اتفاق.

وأضاف أن فرص التوصل إلى «اتفاق جيد» مع إيران أو العودة للقتال تبدو «متساوية تقريباً».

وأكد أن الجانبين يقتربان من وضع اللمسات النهائية على مذكرة التفاهم. وأكد ترامب أنه لن يقبل إلا باتفاق يشمل قضايا أساسية مثل تخصيب اليورانيوم ومصير المخزون الإيراني القائم.

غير أن هذه الملفات قد لا تُحسم بشكل تفصيلي ضمن مذكرة التفاهم، التي تهدف أساساً إلى إنهاء الحرب وفتح باب مفاوضات أعمق.

وأكدت تقارير أمريكية أن الجانبين يقتربان من تمديد وقف إطلاق النار 60 يوماً وإعلان الصفقة خلال 24 ساعة.

وقالت مصادر مطلعة إن المقترح الأخير يتضمن آلية لإعادة فتح مضيق هرمز، والإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة، على أن تعقبها فترة تفاوض بين 30 و60 يوماً للتوصل إلى اتفاق تفصيلي.

وكان قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، غادر طهران أمس بعد لقاءات في طهران لدفع الطرفين نحو اتفاق.