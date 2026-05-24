أمريكا وإيران تقتربان من الاتفاق

تقترب أمريكا وإيران من التوصل إلى اتفاق، في ظل ما أحرز من تقدم خلال الساعات الماضية.

وفيما يناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحدث مسودة مع مستشاريه تمهيداً لاتخاذ قرار اليوم الأحد، محتفظاً بقوة الردع عبر الوعيد بالتدمير حال عدم التوصل لصفقة، رشحت أنباء عن اقتراب الطرفين من تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً.

وكشف الرئيس الأمريكي، لشبكة CBS News، عن أن المفاوضين عن الولايات المتحدة وإيران يقتربون كثيراً من وضع اللمسات النهائية على اتفاق بين البلدين.

ونقلت الشبكة عن مصادر مطلعة على المفاوضات، أن المقترح الأخير يتضمن آلية لإعادة فتح مضيق هرمز، والإفراج عن بعض الأصول الإيرانية المجمدة في بنوك أجنبية، إلى جانب استمرار المفاوضات.

ورفض ترامب تقديم تفاصيل بشأن الاتفاق، لكنه قال إن الأمور تتحسن أكثر فأكثر كل يوم. ونقل مراسل موقع أكسيوس عن ترامب قوله إنه سيناقش أحدث مسودة اتفاق بشأن إيران مع مستشاريه وقد يتخذ قراراً بحلول اليوم الأحد.

وقال ترامب إن الأمر متساوٍ بنسبة 50/50، فيما إذا كان سيتمكن من إبرام صفقة جيدة أو تدميرهم تدميراً كاملاً.

وأوضح أنه سيلتقي بستيف ويتكوف وجاريد كوشنر في وقت لاحق لمناقشة آخر ردود الفعل الإيرانية. ومن المتوقع أيضاً أن ينضم نائب الرئيس فانس إلى الاجتماع.

بدوره، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، إن بعض التقدم تحقق في المحادثات مع إيران، لافتاً إلى أن هناك احتمالاً بأن يكون لدى أمريكا ما تعلنه بشأن إيران خلال الأيام المقبلة.

وأشار روبيو، إلى أن بلاده أحرزت بعض التقدم في المفاوضات مع إيران، لكنه أوضح أن التوصل إلى اتفاق لم يحدث بعد، مؤكداً أن العمل لا يزال مستمراً بهذا الشأن.

وأضاف أن الجميع يرغب في التوصل إلى اتفاق مع إيران، معرباً عن أمله فتح مضيق هرمز وتخلي طهران عن مطامحها النووية.

على صعيد متصل، نقلت صحيفة فاينانشال تايمز، عن مصادر مطلعة، أن وسطاء ⁠يعتقدون أن الولايات المتحدة وإيران تقتربان من اتفاق ‌لتمديد وقف إطلاق النار بينهما لمدة ‌60 يوماً، ووضع ‌إطار لمحادثات بشأن البرنامج ‌النووي ‌الإيراني.

وأضاف تقرير الصحيفة، أن ​الاتفاق ‌سيشمل ​إعادة فتح ⁠مضيق هرمز تدريجياً ومناقشات حول ​تخفيف ⁠مخزون إيران ⁠من اليورانيوم المخصب أو نقله، ⁠واتخاذ واشنطن خطوات لتخفيف حصارها على الموانئ الإيرانية وتقليص العقوبات.

من جهته، قال ​الجيش الباكستاني، أمس، إن رئيس الأركان عاصم ​منير أجرى ‌محادثات مثمرة للغاية مع الإيرانيين خلال زيارته لطهران ‌استهدفت ‌بحث ⁠سبل إنهاء الحرب مع إيران.

وأضاف منير ⁠في ‌بيان أن ⁠المفاوضات التي جرت ⁠خلال الساعات ​الأربع والعشرين ⁠الماضية ​أسفرت عن تقدم مشجع ​نحو التوصل إلى تفاهم نهائي.