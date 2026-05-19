ترامب يؤجل هجوماً على إيران بطلب خليجي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بتأجيل ضربة عسكرية على إيران كانت مقررة اليوم الثلاثاء، في ظل تواصل المفاوضات من أجل عقد اتفاق لإنهاء الحرب. وأوضح ترامب أنه بناء على طلب دول خليجية أمرت بتأجيل الهجوم على إيران، نظراً للمفاوضات الحالية، وإيمان تلك الدول بإمكانية التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن الاتفاق يجب أن يتضمن بشكل أساسي عدم امتلاك إيران للأسلحة النووية. وقال ترامب إنه أمر أيضاً بالاستعداد لهجوم شامل وواسع النطاق على إيران في أي لحظة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق مقبول.

وفي وقت سابق قال ترامب: إن إيران تدرك ما سيحدث قريباً. وأوضح أنه ليس منفتحاً على تقديم أي تنازلات لإيران، بعد رفض طهران مطالب واشنطن وامتناعها عن تقديم تنازلات في الملف النووي.

وكان موقع «أكسيوس» نقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن البيت الأبيض يعتقد أن المقترح الإيراني المحدّث لا يحمل سوى تحسينات شكلية، ويبقى غير كافٍ للتوصل إلى اتفاق.

وقال مسؤول أمريكي بارز إنه «إذا لم تغير إيران موقفها، فستضطر الولايات المتحدة إلى مواصلة المفاوضات عبر القنابل». وبحسب المسؤول، فإن المقترح الإيراني المحدّث يضيف عبارات أكثر حول التزام إيران بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي، لكنه لا يتضمن تعهدات تفصيلية.

