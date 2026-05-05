واشنطن تحذّر طهران من ردّ مدمّر في حال مهاجمة سفن الشحن

قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث الثلاثاء إن الولايات المتحدة "لا تسعى إلى مواجهة" في مضيق هرمز مع صمود الهدنة مع إيران حتى الآن، لكنها سترد بشكل مدمّر"على أي هجوم إيراني يستهدف حركة الملاحة.

وجاء تحذير هيغسيث غداة بدء الولايات المتحدة عملية قالت إنها لتسهيل مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز الذي تفرض إيران قيودا للمرور عبره ردا على الحرب الأميركية الإسرائيلية.

وصرّح هيغسيث للصحافيين "نحن لا نسعى إلى مواجهة، لكن لا يمكن السماح لإيران بمنع الدول غير المعنية وبضائعها من عبور ممر مائي دولي".

وأضاف متوجها للإيرانيين "إذا هاجمتم القوات الأميركية أو السفن التجارية المدنية، فستواجهون قوة نارية أميركية ساحقة ومدمّرة".

من جهته، أعلن رئيس هيئة الأركان الأميركية الجنرال دان كين الثلاثاء إن قواته مستعدة لاستئناف العمليات القتالية الواسعة ضد إيران، في حال تلقت الأوامر بذلك.

وقال كين الذي كان إلى جانب هيغسيث إن القيادة المركزية الأميركية "وسائر القوات المشتركة تبقى على أهبة الاستعداد لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران إذا طُلب منها ذلك".

واعتبر أنه "لا ينبغي لأي خصم أن يفسّر ضبط النفس الحالي على أنه ضعف في العزيمة".

وكان قائد القيادة المركزية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر أعلن الاثنين أن الجيش الأميركي دمر ستة زوارق إيرانية وأسقط صواريخ وطائرات مسيّرة أطلقتها القوات الإيرانية على سفن البحرية الأميركية وسفن تجارية.

غير أن كين وهيغسيث قللا من شأن هذه الاشتباكات، إذ وصفها الجنرال بأنها "نيران مزعجة محدودة"، فيما أكد وزير الدفاع أن "وقف إطلاق النار لا يزال صامدا في الوقت الراهن".

وأشار كين إلى وجود نحو 22500 بحّار على متن أكثر من 1550 سفينة تجارية عالقة في الخليج وغير قادرة على العبور.

وأوضح كوبر أن الولايات المتحدة لا ترافق السفن بشكل مباشر، بل عملت على تأمين ممر آمن عبر المضيق، مع نشر منظومة دفاع متعددة الطبقات تشمل سفنا وطائرات وقدرات حرب إلكترونية للتصدي لأي تهديدات.