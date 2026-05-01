آلاف البحارة يعانون في «سجون عائمة» بـ«هرمز»

الأحداث المتصاعدة في مضيق هرمز تترك آثاراً متعددة الجوانب، حيث لا ينتبه كثيرون إلى معاناة آلاف البحارة، لدرجة أن البعض تحدث عن «مأساة منسية» في عرض البحر.

وبينما تنصب أنظار العالم على الخرائط العسكرية والتحركات الدبلوماسية، يرزح نحو 20 ألف بحار تحت وطأة حصار غير مرئي في مضيق هرمز الذي يخضع للعربدة الإيرانية منذ قرابة الشهرين.

هؤلاء البحارة، الذين تقطعت بهم السبل منذ اندلاع الحرب، تحوّلوا من محركين للتجارة العالمية إلى عالقين في مياه إقليمية مشحونة بالتوتر، بانتظار إشارة عبور قد لا تأتي قريباً.

في تقرير ميداني، نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية، صورة قاتمة من على متن إحدى السفن العالقة، حيث التقت بالقبطان الذي يدير أزمة بشرية قبل أن يدير دفة السفينة. بعض هؤلاء البحارة لم يطأ اليابسة منذ أكثر من شهرين، وهم يعيشون في حالة من الترقب المستمر والقلق على مصير عائلاتهم، وسط تناقص تدريجي في الإمدادات الأساسية والروح المعنوية.

الوضع الإنساني

تتلخص معاناة هؤلاء البحارة في عدة نقاط حرجة، فهم يعانون من الاستنزاف النفسي الناجمة عن العزلة الطويلة في منطقة عمليات عسكرية تجعل من طواقم السفن هدفاً محتملاً أو ضحية جانبية لأي تصعيد مفاجئ.

كما أن هناك أزمة في الإمدادات اللوجستية، إذ يواجه البحارة تحدياً هائلاً في تأمين الغذاء والمياه العذبة والوقود اللازم لتشغيل أنظمة الحياة الأساسية على متن السفن لفترات غير محددة.

التوقف القسري لهذه السفن لا يعني تعطل البضائع فحسب، بل يمثل ضغطاً قانونياً ومالياً هائلاً على البحارة الذين انتهت عقود عمل بعضهم وهم لا يزالون في عرض البحر.

سجون عائمة

وتحدث قبطان للشبكة قائلاً إن السفن باتت بمثابة «سجون عائمة»؛ فالمغادرة تعني المجازفة بسلامة الطاقم، والبقاء يعني استنزافاً بطيئاً للموارد. ومع استمرار إغلاق المضيق، تظل هذه الكتلة البشرية الهائلة رهينة لقرار سياسي أو عسكري، في وقت تزداد المخاوف من تحول الأزمة إلى كارثة إنسانية تتجاوز حدود الخسائر الاقتصادية.

هذا الواقع المرير الذي يواجهه البحارة، مضافاً إلى التداعيات الجمة المترتبة على العربدة الإيرانية، تضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته تجاه فئة مهنية حيوية وجدت نفسها في قلب الصراع من دون حماية، حيث يمثل صمود هؤلاء البحارة وقدرة القادة على ضبط الأوضاع داخل السفن «خط الدفاع الأخير» قبل انهيار كلي في منظومة الأمن البحري في المنطقة.