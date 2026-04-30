الاتحاد الأوروبي يحذّر من تداعيات طويلة لحرب إيران

حذّر الاتحاد الأوروبي من أن القارة قد تقضي سنوات في التعامل مع تداعيات حرب إيران، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة لن ينحسر قريباً، حسبما نقلت «بلومبرغ».وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال خطاب أمام البرلمان الأوروبي في ستراسبورغ أمس:«هناك أيضاً حقيقة قاسية يجب أن نواجهها جميعاً:

إن عواقب هذا النزاع قد تستمر لأشهر أو حتى سنوات».وتأتي هذه الرسالة في وقت تواجه فيه أوروبا أزمة في الطاقة وسلاسل الإمداد نتيجة الحرب، التي قامت إيران على إثرها بابتزاز المنطقة والعالم من خلال إغلاق مضيق هرمز، وهو ممر مائي حيوي للتجارة العالمية.

وتعاني القارة الآن من ارتفاع أسعار النفط والغاز، مع مخاوف من نقص في منتجات أساسية مثل وقود الطائرات والأسمدة.وأشارت فون دير لاين إلى أن الاتحاد الأوروبي أنفق نحو 27 مليار يورو إضافية على واردات الوقود الأحفوري منذ اندلاع الحرب أواخر فبراير.

كما قدر مركز الأبحاث «بروجيل» وهو مركز أبحاث اقتصادي أوروبي رائد ومستقل مقره بروكسل، أن دول الاتحاد الأوروبي خصصت أكثر من 10 مليارات يورو لدعم المستهلكين والشركات في مواجهة ارتفاع أسعار الطاقة.

وكانت المفوضية اقترحت الأسبوع الماضي، أول حزمة إجراءات للتعامل مع أزمة الطاقة المتفاقمة، لكن قادة الاتحاد طالبوا بخطوات أكثر جرأة خلال قمة عُقدت يوم الجمعة الماضي.مع ذلك، لا يزال قادة الاتحاد منقسمين بشأن وتيرة الدعم، إذ يفضل بعضهم نهجاً تدريجياً، بينما يدعو آخرون إلى حزمة أكبر من الإجراءات بشكل فوري، وفقاً لما نقلت «بلومبرغ».وتفاقم صدمة الطاقة التوقعات الاقتصادية للاتحاد الأوروبي، مع احتمال زيادة الضغوط على الميزانيات الحكومية إذا استمر النزاع.

ويؤثر ذلك سلباً على النمو والتضخم في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، في حين حذّرت رئيسة وزراء إيطاليا جورجا ميلوني الأسبوع الماضي من أن ليس جميع دول الاتحاد تمتلك الحيز المالي الكافي للتخفيف من آثار ارتفاع الأسعار.

في السياق، أعلن المكتب الاتحادي للإحصاء في ألمانيا، أمس، استناداً إلى أرقام أولية، أن صدمة الأسعار الناجمة عن حرب إيران أدت إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي في البلاد مجدداً في أبريل الجاري، حيث وصل إلى 2.9 % مقارنة بـ 2.7 % في مارس الماضي. ويُعد هذا هو أعلى مستوى للتضخم منذ يناير عام 2024.