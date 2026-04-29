ترامب: إيران أبلغتنا أنها في حالة انهيار وتريد فتح «هرمز»

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن إيران أبلغته بأنها في حالة انهيار وتعمل على ترتيب أوضاع ​قيادتها. وكتب ترامب في منشور على منصته تروث سوشال: أبلغتنا إيران للتو بأنها في حالة انهيار وتريد منا فتح مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن، بينما تحاول تسوية أوضاع قيادتها وأعتقد أنها ستتمكن ⁠من ذلك!.. شكراً لاهتمامكم بهذا الأمر!.

بدورها، نقلت مصادر دبلوماسية أن ترامب غير راضٍ عن أحدث مقترح إيراني لإنهاء الحرب، ما ينعكس سلباً على فرص التوصل إلى تسوية. ووفق تقرير لصحيفة «نيويورك تايمز»، فإن المقترح الإيراني تضمن إعادة فتح المضيق مقابل إنهاء الحصار البحري، دون التطرق إلى ملف البرنامج النووي، وهو ما أثار تحفظات داخل الإدارة الأمريكية. كما نقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن ترامب شدد على رفضه امتلاك إيران أسلحة نووية، واعتبر أن بعض الصيغ المطروحة لا تحقق أهداف واشنطن.

في السياق، تتوقع باكستان أن تتلقّى من إيران مقترحاً معدلاً لإنهاء الحرب خلال الأيام المقبلة، رداً على رفض ترامب نسخة مقترحها الأخير، وفق ما نقلت شبكة «سي إن إن» عن مصادر مطلعة على جهود الوساطة. وأضافت المصادر أن مشاورات بين القادة الإيرانيين ستجري بشأن ذلك، لافتة إلى أن هذه العملية بطيئة بسبب صعوبة التواصل مع المرشد الإيراني، مجتبى خامنئي، الذي يتم إبقاء موقعه سرياً.

وكان مسؤول باكستاني قال لصحيفة «واشنطن بوست»، أمس، إن إيران طلبت من الولايات المتحدة رفع حصارها عن الموانئ الإيرانية، مقابل إعادة طهران فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة البحرية.

إلى ذلك، جدد الاتحاد الأوروبي، تمسكه بأمن واستقرار منطقة الخليج والسلام والأمن الإقليميين. وأكد المبعوث الأوروبي الخاص للخليج، لويجي دي مايو، عقب لقائه رؤساء بعثات دول مجلس التعاون الخليجي المعتمدين في بروكسل، أن الاتحاد الأوروبي سيظل ملتزماً بإقامة شراكة استراتيجية مع دول الخليج، مجدداً تمسك الاتحاد بأمنها وبالأمن الإقليمي. وقال في بيان، إنه أجرى محادثات مكثفة مع الدبلوماسيين الخليجيين بشان المستجدات في المنطقة خلال الفترة القليلة الماضية.

رفض تهديد

بدورها، أكدت دولة قطر، أمس، دعم وساطة باكستان ورفضها بأي شكل من الأشكال تهديد أو إغلاق مضيق هرمز. ونُقل عن المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري قوله، في مؤتمر صحفي، إن قطر تسعى إلى حل نهائي للصراع الحالي بين الولايات المتحدة وإيران، ولا تريد العودة للأعمال العدائية أو بقاء الوضع في حالة جمود.

وأضاف أن أولوية قطر هي استقرار المنطقة، وأنها مع أي مفاوضات لوقف إطلاق النار أو فتح مضيق هرمز، مؤكداً أن بلاده تدعم دور باكستان بالكامل كوسيط وتنسق مع مختلف الأطراف في المنطقة والخارج. وتابع الأنصاري أن بلاده تضع نصب أعينها الوصول إلى حل دبلوماسي، مؤكداً أن النزاع سينتهي على طاولة المفاوضات.

بيان مشترك

في غضون ذلك، أكد الاتحاد الأوروبي، ورابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، في بيان مشترك في ختام الاجتماع الوزاري الخامس والعشرين، حرصهما على تعميق الشراكة الاستراتيجية الثنائية، وتعزيز السلم والاستقرار الدوليين.

ووفق البيان، اعتبر الاجتماع مناسبة لاستعراض التقدم المحرز في الشراكة الاستراتيجية ورسم الاتجاهين السياسيين والاقتصادي والثقافي للعلاقة الثنائية خلال السنوات القادمة، بما يتوافق مع رؤية مجتمع آسيان 2045.

وفي ما يتعلق بالتطورات الإقليمية، أكد البيان أهمية ضمان أمن الملاحة البحرية وحرية المرور في المضائق الدولية، بما في ذلك مضيق هرمز، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، معربين عن القلق من أي إجراءات تمييزية أو أحادية قد تعرقل حركة السفن أو تحول الممرات البحرية إلى ممرات متنازع عليها. ودعا البيان المشترك إلى إعادة تأسيس مرور آمن ودون عوائق عبر مضيق هرمز، وتقليل الاضطرابات في تدفق الغذاء والطاقة والسلع الأساسية، وحماية الاستقرار الاقتصادي العالمي.

وشدد على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين وتعزيز الحوار والدبلوماسية كوسيلة أساسية لمعالجة النزاعات.وجدد البيان الالتزام بدعم منظومة نزع السلاح النووي ومنع الانتشار، معتبرين معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية حجر الأساس لذلك النظام العالمي.

وأكدا أهمية إنجاح مؤتمر المراجعة لعام 2026، وتعزيز آليات الشفافية والمساءلة في إطار المعاهدة، بما يسهم في الحد من التهديدات النووية وتعزيز الأمن الدولي، مع تأكيد أهمية الاستخدام السلمي للطاقة النووية وفقاً للمادة الرابعة من المعاهدة.