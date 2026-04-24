أمريكا تجمد عملات رقمية بقيمة 344 مليون دولار لارتباطها بإيران





قالت إدارة دونالد ترامب إنها جمّدت أصولاً رقمية بقيمة 344 مليون دولار، أكدت إنها مرتبطة بإيران، في خطوة تأتي ضمن تصعيد الضغوط على طهران.

وجاءت الخطوة، التي كانت CNN أول من أوردها، في وقت تتعثر فيه الجهود الدبلوماسية الهشة للتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب، بينما يواصل الاقتصاد العالمي التأثر بتداعياتها. وتسعى الإدارة الأمريكية إلى زيادة الضغط الاقتصادي على إيران خلال فترة وقف إطلاق النار الهش، فيما لا يزال من غير الواضح ما إذا كان تجميد هذا المبلغ الكبير سيؤثر على طهران أو على نهجها في الحرب والمفاوضات.

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يوم الجمعة إن الوزارة “تفرض عقوبات على عدة محافظ رقمية مرتبطة بإيران”.

وأضاف في بيان: “سنتتبع الأموال التي تحاول طهران نقلها بشكل يائس إلى خارج البلاد، وسنستهدف جميع شرايين التمويل المرتبطة بالنظام”.

وامتنعت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة عن التعليق.

وفي يوم الخميس، أعلنت شركة Tether، التي تسهّل معاملات العملات المشفرة حول العالم، أنها “دعمت الحكومة الأمريكية في تجميد” 344 مليون دولار من العملات الرقمية عبر عنوانين، بعد مشاركة “عدة جهات أمريكية معلومات عن أنشطة مرتبطة بسلوك غير قانوني”.

وقال مسؤول أمريكي لـCNN إن الحكومة تمتلك معلومات تربط هذه الأصول بإيران.

وأضاف: “بالتعاون مع خبراء في تحليل سلاسل الكتل، رصدت الحكومة الأمريكية أدلة على وجود روابط جوهرية بالنظام الإيراني، بما في ذلك معاملات مؤكدة مع منصات تداول إيرانية، وسلسلة من التحويلات التي مرت عبر عناوين وسيطة تتفاعل مع محافظ مرتبطة بـالبنك المركزي الإيراني”.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من ارتباط حسابات Tether بإيران.

وقال المسؤول الأمريكي إن البنك المركزي الإيراني يستخدم “أساليب متزايدة التعقيد لإخفاء مشاركته في المعاملات العابرة للحدود باستخدام الأصول الرقمية”، في محاولة لتحقيق استقرار العملة المحلية وتسهيل التجارة الدولية في بيئة تتزايد فيها القيود.

وأضاف أن وزارة الخزانة “تحافظ على حوار نشط مع عدد كبير من المؤسسات المالية الأمريكية والأجنبية، بما في ذلك منصات تداول الأصول الرقمية”.

وتلجأ دول خاضعة لعقوبات مشددة مثل إيران وروسيا وكوريا الشمالية بشكل متزايد إلى العملات المشفرة، التي تخضع لتنظيم أقل من النظام المصرفي التقليدي، لتوليد الإيرادات وتجاوز العقوبات.

وبحسب شركة تتبع العملات الرقمية Chainalysis، بلغت حيازات العملات المشفرة في إيران 7.8 مليار دولار في عام 2025، مع نمو بوتيرة أسرع خلال معظم العام مقارنة بعام 2024. وشكّل الحرس الثوري الإيراني نحو نصف تلك الحيازات على سلاسل الكتل في الربع الأخير من 2025.

وقالت Chainalysis في بيان لـCNN يوم الجمعة، في إشارة إلى حسابات Tether المجمدة: “عندما كانت هذه المحافظ نشطة بشكل منتظم قبل عدة سنوات، كانت تنفذ تحويلات كبيرة ومتكررة تصل إلى عشرات الملايين من الدولارات، غالباً مع محافظ خاصة أخرى”، مضيفة أن “هذه الأنماط تتسق مع الطريقة التي رصدنا بها تحركات أموال محافظ معروفة للحرس الثوري على السلسلة”.

وقال دانيال تاننباوم، وهو زميل بارز في المجلس الأطلسي، إن تجميد الأصول “ذو دلالة”، لكنه أضاف أنه “لا يغيّر بالضرورة المعادلة” في ما يتعلق بقدرة إيران على مواصلة العمل في ظل النزاع الحالي.

وأشار إلى أن إيران تخضع لعقوبات منذ عقود، وقد طورت آليات للتكيف، بينما تواصل بعض الدول التعامل معها رغم تلك العقوبات.

وأضاف: “الطريقة للتأثير على إيران في هذه المرحلة، نظراً لكونها خاضعة لعقوبات شاملة، هي استهداف الأطراف الثالثة التي تمكّنها، بما في ذلك الصين”.

كما لفت إلى أن إيران “تستخدم الأموال المرتبطة بالعملات المشفرة منذ سنوات”، مضيفاً أنها تلجأ إلى التعامل مع أطراف تسعى للبقاء خارج النظام المصرفي الأمريكي، في محاولة لتمويل احتياجاتها العسكرية الحالية.

وفي العام الماضي، سرق قراصنة يُعتقد أنهم يعملون دعماً لإسرائيل نحو 90 مليون دولار من أكبر منصة تداول عملات مشفرة في إيران، وذلك بالتزامن مع ضربات عسكرية إسرائيلية داخل البلاد.