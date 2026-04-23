ترامب: بحرية إيران غارقة في البحر وسلاحها الجوي مُدمّر

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس إن الولايات المتحدة "ليست على عجلة من أمرها" لإنهاء الحرب مع إيران، لكن "الوقت آخذ بالنفاد" بالنسبة لطهران، في حين تُلحق الاضطرابات الناجمة عن النزاع أضرارا بالغة بالاقتصاد العالمي، مشيرا إلى ان بحرية إيران غارقة في البحر وسلاحها الجوي مُدمّر وأسلحتها المضادة للطائرات مفقودة.

وأكد ترامب أنه لا يتعرض لضغوط من أجل إنهاء الحرب مع إيران، مشددا على أنه لن يتم إبرام أي صفقة مع إيران إلا عندما تكون مناسبة ومفيدة للولايات المتحدة.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال "لديّ كل الوقت في العالم، لكن إيران ليس لديها ذلك، الوقت آخذ بالنفاد"، مضيفا أن الجيش الإيراني قد دُمِّر وأن "قادته لم يعودوا بيننا، والحصار محكم وقوي، والأمور ستزداد سوءا" بالنسبة لإيران.