دول عديدة تسابق الزمن لإجلاء رعاياها من إسرائيل وإيران

اتخذت أكثر من 20 دولة إجراءات عاجلة لإجلاء رعاياها من إسرائيل وإيران مع دخول الحرب بينهما يومها السابع .فيما أغلقت بعض الدول مقار سفاراتها مؤقتا .

وأجلت الحكومة الأسترالية برا "الاربعاء" 1200 أسترالي كانوا يسعون إلى مغادرة إسرائيل فيما سجل حوالي 1500 أسترالي في إيران طلبات للحصول على مساعدة بينما غادر 48 نمساويا إسرائيل وطلب حوالي 100 نمساوي مغادرة إيران .

وقالت الحكومة البلغارية إنها أجلت 17 دبلوماسيا وعائلاتهم من إيران إلى أذربيجان وستعيدهم برا وجوا وستنتقل إدارة في السفارة بطهران بشكل مؤقت إلى باكوفيما قال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم إن البلاد أجلت أكثر من 1600 مواطن من إيران ومئات آخرين من إسرائيل.وقالت جمهورية التشيك إن طائرة تحمل 66 شخصا تم إجلاؤهم من إسرائيل هبطت بالقرب من العاصمة براج.وأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو اليوم إن البلاد ستنظم بحلول مطلع الأسبوع قافلة من إيران إلى الحدود التركية أو الأرمينية و أن الفرنسيين في إسرائيل يمكنهم ركوب الحافلات من الحدود الأردنية بدءا من صباح غد الجمعة .وقالت وزارة الخارجية الألمانية إن 345 ألمانيا غادروا منطقة الشرق الأوسط بعد أن وفرت البلاد رحلات طيران عارضة.

فيما ذكرت وزارة الخارجية اليونانية إن اليونان أجلت 16 مواطنا وعائلاتهم برا من إيران إلى أذربيجان وتعمل الآن على إعادتهم إلى الوطن.

وأعلنت الهند أنها أطلقت عملية لإجلاء رعاياها من إيران. وذكرت وزارة الخارجية أنه تم إجلاء 110 طلاب هنود من شمال إيران إلى أرمينيا في 17 يونيو .وتنظم إيطاليا ا رحلة طيران عارضة من مصر في 22 يونيو للسماح لمواطنيها بمغادرة إسرائيل إذا أرادوا ذلك.

وقال مصدر دبلوماسي إن 29 من أصل 500 إيطالي تقريبا غادروا إيران بالفعل أمس بمساعدة الحكومة.

وقالت الحكومة اليابانية اليوم إنها سترسل طائرتي نقل تابعتين لقوات الدفاع الذاتي إلى جيبوتي استعدادا لإجلاء اليابانيين من إيران وإسرائيل.

وتستعد السفارتان اليابانيتان في إسرائيل وإيران لإجلاء الرعايا بحافلات إلى دول مجاورة اعتبارا من اليوم.

أما نيوزيلندا فقد أغلقت مؤقتا سفارتها في طهران وأجلت اثنين من موظفيها وعائلاتهما برا إلى أذربيجان.وقالت بولندا

إن مجموعة من مواطنيها تم إجلاؤهم من إيران عادوا إلى وارسو صباح اليوم .

وهبطت أول طائرة إجلاء من إسرائيل في وارسو صباح أمس الأربعاء، ومن المتوقع عودة طائرة ثانية على متنها 65 شخصا من عمان بعد ظهر اليوم.

وأغلقت البرتغال كذلك سفارتها في إيران مؤقتا وأجلت أربعة برتغاليين عبر أذربيجان.

وقالت وزارة الخارجية إنها تلقت 130 طلب عودة من مواطنين في إسرائيل وإنها تنظم رحلة عودة من المتوقع أن تصل إلى البرتغال في وقت لاحق من اليوم الخميس.

وقالت مسؤول صربي إن مجموعة من 100 صربي فروا من إسرائيل عبر مصربينما أجلت سيراليون 36 من مواطنيها إلى أرمينيا، وقالت سلوفاكيا إن أول رحلة إجلاء وصلت إلى براتيسلافا يوم الاثنين وعلى متنها 73 شخصا و25 سائحا وخمسة من أفراد عائلات دبلوماسيين عاملين في تل أبيب. وقالت كوريا الجنوبية إنه تم إجلاء 18 مواطنا واثنين من أفراد عائلاتهم، وهما إيرانيان، برا من إيران.

أما الولايات المتحدة فقد ذكر السفير الأمريكي في إسرائيل مايك هاكابي إن بلاده تعمل على إجلاء رعاياها الراغبين في مغادرة إسرائيل عن طريق تنظيم رحلات جوية وبحرية فيما طلبت وزارة خارجية فيتنام من المواطنين في إسرائيل وإيران الاستعداد للإجلاء. وقالت إنه تم إجلاء 18 فيتناميا بالفعل من إيران.







