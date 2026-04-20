كيف استدرجت أمريكا إيران إلى مصيدة «توسكا»؟

أعاد احتجاز السفينة الإيرانية «توسكا» من قبل القوات الأمريكية خلط أوراق إيران وطهران في توقيت شديد الحساسية، حيث قد يسهم في تقديم تنازلات من قبل طهران في اللحظات الأخيرة في مفاوضات باكستان لا سيما فيما يتعلق بمضيق هرمز ووقف التخصيب.

وقالت جينيفر باركر، ضابطة سابقة في البحرية الملكية الأسترالية، لشبكة CNN: «بموجب قوانين الحرب البحرية، يمكنك الاستيلاء على سفينة حاولت اختراق الحصار في هذه الظروف».ووفقاً لبيانات MarineTraffic، كانت سفينة «توسكا» تتنقل ذهاباً وإياباً بين مدينة تشوهاي الصينية وموانئ إيرانية مختلفة في السنوات الأخيرة، وقد تم فرض عقوبات عليها منذ عام 2018.

وقالت شركة MarineTraffic إن سفينة توسكا محملة، لكنها لم تحدد بالضبط ما هي حمولتها.وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس، تنفيذ عملية بحرية انتهت بالسيطرة على السفينة بعد رفضها الاستجابة لتحذيرات متكررة، فيما أكدت القيادة المركزية الأمريكية تعطيل نظام الدفع عبر استهداف غرفة المحركات، قبل إنزال قوات خاصة واحتجازها بالكامل.

تسلسل تكتيكي

ويؤكد محللون أن العملية استكملت عبر تسلسل تكتيكي واضح شمل 3 مراحل إطلاق ناري، قبل تنفيذ إنزال جوي لقوات المارينز باستخدام مروحيات الأباتشي، حيث تم الهبوط على سطح السفينة والسيطرة عليها وتوجيهها إلى منطقة إخلاء، في عملية تعكس تنسيقاً عالياً بين القوة النارية والإنزال البحري. يتعمد ترامب الغموض بشأن تحديد المدى الزمني والهدف النهائي من الحرب كإستراتيجية، وذلك لرغبته في الحفاظ على خيارات مفتوحة ومرونة عملياتية تمنحه الفرصة بالاستمرار في المفاوضات مع ايران، مع استمرار تعزيز الوجود العسكري في المنطقة، عبر نشر قوات إضافية وتحريك حاملات طائرات ووحدات بحرية.

خيار القوة

وتؤكد تصريحات أمريكية رسمية أن خيار القوة لا يزال مطروحاً على الطاولة، في إطار ما تصفه واشنطن بسياسة «الضغط المتدرج».ويمثل الحصار البحري إحدى أبرز أدوات الضغط الأمريكية، حيث أعلنت القيادة العسكرية توسيع نطاقه ليشمل ملاحقة السفن المرتبطة بإيران في المياه الدولية.كشفت القيادة المركزية الأمريكية «سنتكوم»، اليوم الاثنين، أن عناصر مشاة بحرية صعدوا على متن السفينة الإيرانية «توسكا» وتمكنوا من السيطرة عليها.

وأضافت: اعترضت المدمرة الصاروخية الموجهة (يو إس إس سبروانس) السفينة (إم في توسكا)، أثناء عبورها شمالي بحر العرب بسرعة 17 عقدة في طريقها إلى بندر عباس في إيران.وقالت «سنتكوم»، إن القوات الأمريكية وجهت عدة تحذيرات، وأبلغت السفينة الإيرانية بأنها تخالف الحصار الأمريكي.

وتابعت: «بعد امتناع طاقم توسكا عن الامتثال للتحذيرات المتكررة على مدار 6 ساعات، أمرت المدمرة (سبروانس) السفينة بإخلاء غرفة المحركات، ثم عطلت (سبروانس) نظام دفع (توسكا) بإطلاق عدة قذائف من مدفع عيار 5 بوصات على غرفة محركات (توسكا)».

وقال محللون إن المرحلة المقبلة قد تشهد استمرار التهدئة، مع إمكانية التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين عبر استمرار مفاوضات تربط بين الميدان والدبلوماسية، وبين الاقتصاد والسياسة، وبين ما تعلنه الأطراف وما تسعى إليه فعلياً من وراء التفاوض أو التصعيد.