وول ستريت جورنال عن مسؤولين: الجيش الأمريكي يستعد لمداهمة سفن مرتبطة بإيران خلال الأيام المقبلة

يستعد الجيش الأمريكي في الأيام المقبلة لمداهمة سفن مرتبطة بإيران وفقًا لمسؤولين أمريكيين، ونشرت صحيفة وول ستريت جورنال تقريراً أكدت فيه نقلاً عن مسؤولين أمركيين أن الجيش يستعد خلال الأيام القلقلة المقبلة لمداهمة سفن إيرانية في الخليج.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب حذّر إيران السبت من "ابتزاز" الولايات المتحدة، بعد معاودة طهران إغلاق مضيق هرمز ردا على مواصلة القوات الأميركية حصار موانئ إيران.

وقال ترامب في البيت الأبيض "نحن نتحدث إليهم. أرادوا أن يغلقوا المضيق مجددا... كما يفعلون منذ أعوام ... ولا يمكنهم ابتزازنا".

وتوقع تلقي "بعض المعلومات" عن إيران في وقت لاحق السبت، مضيفاً "نتخذ موقفا حازما".

من جانبها، أعلنت طهران أنها تدرس مقترحات "جديدة" تلقتها من الولايات المتحدة في إطار جهود الوساطة التي تقودها باكستان بينهما لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط.

وكانت أفادت في وقت سابق بمعاودة إغلاق مضيق هرمز، متراجعة بذلك عن قرار اتخذته الجمعة بإعادة فتح هذا الممر البحري الحيوي لتجارة المحروقات العالمية.