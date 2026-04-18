إيران تعيد إغلاق مضيق هرمز

قالت وكالة الصحافة الفرنسية إن إيران أعادت إغلاق مضيق هرمز .

وكانت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر حثت على استئناف حركة الشحن بشكل كامل عبر مضيق هرمز، مؤكدة أن الممر المائي الحيوي لم يعد بعد إلى وضعه الطبيعي رغم سريان وقف إطلاق النار.

وقالت كوبر، في تصريحات لرويترز على هامش منتدى دبلوماسي في أنطاليا، إن العالم يمر بـ"لحظة دبلوماسية حاسمة" في ظل الهدنة الحالية، مشيرة إلى أن حركة الملاحة عبر المضيق لا تزال دون مستوياتها المعتادة.

ودعت طهران إلى السماح بعودة التدفقات الطبيعية للتجارة البحرية، مؤكدة أن استئناف الملاحة بشكل كامل يشكل عنصرا أساسيا لدعم استقرار الاقتصاد العالمي.

وشددت وزيرة الخارجية البريطانية على ضرورة تحويل وقف إطلاق النار إلى سلام دائم، معتبرة أن تأمين هذا الممر الاستراتيجي يمثل أولوية دولية في المرحلة المقبلة.

من جهة أخرى قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الجمعة أنه يعتزم مواصلة محاصرة الموانئ الإيرانية في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع طهران، مشيراً إلى أنه قد لا يمدد وقف إطلاق النار بعد موعد انتهائه الأربعاء.

وأوضح ترامب للصحافيين على متن الطائرة الرئاسية في تعليق على مصير وقف إطلاق النار في حال عدم التوصل لاتفاق مع طهران "ربما لن أمدده"، مضيفا "لكن الحصار سيظل قائما".

وعند سؤال ترامب عن إمكانية التوصل إلى اتفاق، قال "أعتقد أن ذلك سيحدث".