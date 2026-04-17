ترامب: شكراً دولة الإمارات على شجاعتكم

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الشكر إلى دولة الإمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر، تقديراً لدورها في دعم الجهود التي أفضت إلى إعلان إيران فتح مضيق هرمز بالكامل أمام الملاحة العالمية.

وقال ترامب، عبر منصته "تروث سوشيال": «شكراً للإمارات والسعودية وقطر على شجاعتكم ومساعدتكم».

وأضاف أن فتح المضيق يمثل "يوماً عظيماً ومشرقاً للعالم"، مشدداً على أن طهران وافقت على عدم استخدام الممر البحري كورقة ضغط مجدداً، مؤكداً أنه: "لن يُستخدم بعد الآن كسلاح ضد العالم".

كما أشاد بالدور الذي لعبته باكستان في التوصل إلى هذا التطور، موضحاً أن الولايات المتحدة وإيران ستعملان على إزالة الألغام البحرية من المضيق، في خطوة تهدف إلى تأمين الملاحة بشكل كامل.

وفي المقابل، أكد ترامب أن الحصار البحري الأمريكي المفروض على الموانئ الإيرانية سيبقى سارياً، إلى حين استكمال المفاوضات والتوصل إلى اتفاق شامل مع طهران، مشيراً إلى أن معظم القضايا العالقة تم التفاهم عليها، ما قد يسرّع من إنجاز الاتفاق.

ونفى الرئيس الأمريكي وجود أي صلة بين قرار فتح مضيق هرمز والتطورات في لبنان، لافتاً إلى أن واشنطن ستعمل على منع أي تصعيد عسكري هناك، في إشارة إلى سعيها لاحتواء التوترات الإقليمية على أكثر من جبهة.