أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أن الحصار العسكري الأمريكي المفروض على إيران، والذي يشارك فيه أكثر من 10 آلاف جندي، لا يزال سارياً وذلك بعد وقت قصير من إعلان إيران قرارها عدم التدخل في حركة الملاحة التجارية عبر مضيق هرمز.
ترامب: الحصار العسكري على موانئ إيران لا يزال سارياً
