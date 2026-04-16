ترامب: إيران تخلت عن طموحها النووي.. ومستعدون لتمديد وقف إطلاق النار

في تطور دراماتيكي يعكس اقتراب الحسم في الملف الإيراني، كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترمب عن موافقة طهران على عدم امتلاك سلاح نووي، واصفاً هذه الخطوة بـ "الأخبار الجيدة" التي ستمهد الطريق لتحولات كبرى في المنطقة. وبرر ترمب صرامة موقفه السابق بأن إيران "ستستخدم السلاح النووي حتماً إذا امتلكته"، وهو ما جعل منعه ضرورة حتمية للأمن العالمي.

وفي مؤشر على الرغبة في منح الدبلوماسية فرصة كاملة، أبدى ترمب مرونة لافتة بشأن المواعيد النهائية، مؤكداً استعداده "لتمديد اتفاق وقف إطلاق النار مع إيران إذا تطلب الأمر ذلك" لضمان صياغة اتفاق شامل ومستدام. وتوقع الرئيس الأمريكي أن "أموراً كثيرة رائعة" ستحدث بمجرد توقيع الاتفاق النهائي، في إشارة إلى إمكانية رفع الحصار وبدء مرحلة جديدة من الاستقرار الاقتصادي.

وعلى الصعيد الإقليمي، كشف ترامب عن إجراء اتصالين هاتفيين "ممتازين" مع الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، تمهيداً للقاء مرتقب بين الطرفين سيكون الأول من نوعه منذ 40 عاماً. كما أكد استمرار الولايات المتحدة في دعم الجيش اللبناني، في إشارة إلى ترتيبات أمنية وسياسية أوسع تشمل المنطقة ككل. وأعلن عن نيته زيارة لبنان "في الوقت المناسب"، وهو ما يعزز الأنباء حول دور محوري لبيروت في الترتيبات الإقليمية الجديدة.