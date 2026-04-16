وزير الدفاع الإسرائيلي يتوعد إيران بضربات "أشد إيلاما" حال رفضها المقترح الأميركي

توعد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس الخميس، إيران، بضربات "أشد إيلاماً"، حال رفضها المقترح الأميركي الذي يركز على التخلي عن "التسلح النووي"، وذلك في مباحثات تجري بوساطة باكستانية.

وقال كاتس: "تقف إيران عند مفترق طرق تاريخي، أحد الطريقين هو التخلي عن نهج الإرهاب والتسلح النووي.. بما يتماشى مع المقترح الأميركي، أما الطريق الآخر فيؤدي إلى الهاوية".

وأضاف: "إذا اختار النظام الإيراني الطريق الثاني، فسيكتشف وبشكل سريع أن هناك أهدافاً أكثر إيلاماً من تلك التي قمنا بضربها" في الحرب المشتركة التي بدأت في 28 فبراير.