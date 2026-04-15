"سنتكوم" تعلن حصيلة اليوم الأول من حصار الموانئ الإيرانية

أعلن الجيش الأمريكي الثلاثاء أنه نجح في منع ست سفن من مغادرة موانئ إيرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى من فرض حصار بحري على موانئ إيران.

وقالت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، المسؤولة عن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط، إن أكثر من 10 آلاف جندي أمريكي وأكثر من عشر سفن حربية وعشرات الطائرات يشاركون في المهمة.

وأضافت في منشور على منصة إكس إنه "خلال الساعات الأربع والعشرين الأولى، لم تتمكن أي سفينة من تجاوز الحصار الأمريكي، وامتثلت ست سفن تجارية لتوجيهات القوات الأمريكية وعادت إلى الموانئ الإيرانية".

وتابعت "يُطبّق الحصار بشكل غير تمييزي على سفن جميع الدول التي تدخل أو تغادر الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، بما في ذلك جميع الموانئ الإيرانية".

وكانت القوات الإيرانية قد أغلقت المضيق فعليا بعد بدء الحرب الأمريكية-الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، قبل أن تعلن الولايات المتحدة الأحد فرض حصارها البحري عقب فشل محادثات السلام مع طهران.