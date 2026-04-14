«إيغل 44».. صور فضائية تكشف استهداف قاعدة إيرانية تحت الأرض

كشفت صور أقمار اصطناعية تعرّض قاعدة جوية إيرانية تحت الأرض، تعرف باسم «إيغل 44»، للقصف الأمريكي الإسرائيلي في وقت سابق من شهر مارس الماضي.

وأظهرت الصور التي قالت صحيفة «نيويورك تايمز» إنها راجعتها، أمس، أن قاعدة «إيغل 44» الواقعة في محافظة هرمزغان جنوبي إيران كانت هدفاً للهجمات الجوية الأمريكية الإسرائيلية، ولكن لم يتم الإبلاغ عن الأمر سابقاً.

وتظهر الصور وجود حفر ناتجة عن الضربات عند مداخل الأنفاق المؤدية إلى مخازن الطائرات، والتي تقع تحت سلسلة جبلية.

ويبدو أن الأضرار الناتجة عن الضربات قد عطلت الوصول إلى المدرج، ما أدى إلى احتجاز أي طائرات داخل القاعدة، كما تم تدمير مبنى مرتبط بأعمال البناء الجارية في الموقع. وبيّنت الصور وجود عدة أكوام ترابية صغيرة فيما يشبه عوائق على المدرج، ويبدو أن القوات الإيرانية وضعتها لمنع هبوط أي طائرة معادية، وفق الصحيفة.

أضرار جديدة

وراجعت الصحيفة عدداً من صور الأقمار الاصطناعية في مارس الماضي أظهرت أضراراً جديدة لحقت بمدرجات الطائرات، فيما تعرضت بعض مداخل الأنفاق للقصف في وقت سابق من النزاع.

وبدأ بناء القاعدة تحت الأرض، والواقعة على بعد نحو 160 كيلومتراً من مضيق هرمز، منتصف عام 2013، وتبع ذلك إنشاء مدرج للطائرات بعد ثماني سنوات.

وسبق لوسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن بثت لقطات من داخل القاعدة عام 2023، تظهر طائرات مقاتلة وطائرات مسيرة داخلها.