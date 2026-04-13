ترامب: هناك دول أخرى ستشارك معنا في الحصار البحري لإيران

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاثنين أن القادة الإيرانيين يرغبون "بشدة" في التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وذلك بعد انهيار المحادثات المباشرة بين البلدين.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض، عقب انهيار المحادثات في باكستان الرامية إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط "أستطيع أن أؤكد لكم أن الجانب الآخر اتصل بنا. إنهم يريدون بشدة إبرام اتفاق". وأضاف: هناك دول أخرى ستشارك في الحصار البحري لإيران.

وكان ترامب حذر من أن أي سفينة إيرانية من ⁠سفن "الهجوم السريع" تقترب من نطاق الحصار الأمريكي المفروض ‌على الموانئ الإيرانية سيتم "تدميرها فورا".

وكتب ترامب ‌في منشور على موقع ‌تروث سوشال "ما ‌لم نستهدفه ‌هو العدد القليل من سفنهم، ​التي ‌يسمونها 'سفن ​الهجوم السريع'، ⁠لأننا لم نعتبرها تهديدا كبيرا. تحذير: ​إذا ⁠اقتربت ⁠أي من هذه السفن من حصارنا، ⁠فسيتم تدميرها فورا باستخدام نفس نظام التصفية الذي نستخدمه ضد تجار المخدرات ‌على متن قواربهم في عرض ​البحر. إنها عملية سريعة ووحشية".