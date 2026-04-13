الولايات المتحدة تبدأ الحصار على الموانئ الإيرانية لتحرير "هرمز"

أعلنت الولايات المتحدة، اليوم الاثنين، فرض حصار على الموانئ الإيرانية بعد فشل المفاوضات بينهما في إسلام آباد.

وبدأ الحصار الذي أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو تأييده، عند الساعة 14,00 بتوقيت غرينيتش وفق واشنطن، ويطال كل السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو المُبحرة منها.

وتهدف الولايات المتحدة لحرمان إيران من عائدات صادراتها، وإجبار كبار مستوردي نفطها، ولا سيما الصين، على الضغط عليها لإعادة فتح مضيق هرمز.

ودعت بكين التي تعتمد كثيراً على النفط الإيراني إلى عدم تعطيل حركة الملاحة في المضيق الذي يمر فيه عادة خمس الإنتاج العالمي من النفط والغاز الطبيعي المسال.

وكذلك، دعا وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إلى فتح المضيق "في أقرب وقت ممكن".