إيران تطلق صواريخ فرط صوتية تجاه إسرائيل واستهداف قيادة الأمن الداخلي في طهران

أطلقت إيران اليوم صواريخ فرط صوتية على إسرائيل في إطار دفعة جديدة من الضربات ردا على الهجمات الإسرائيلية، وفق ما أورد التلفزيون الرسمي الإيراني وذلك في اليوم السادس من المواجهة بين البلدين.

وأعلن الجيش الإسرائيلي رصد صواريخ أُطلقت من إيران، مؤكدا أن منظومات الدفاع تعمل على اعتراضها.

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم أهدافا عسكرية في العاصمة الإيرانية طهران من بينها مقر قيادة الأمن الداخلي ما أدى إلى تدميره.

ونقلت وسائل إعلام عن وزير الدفاع الاسرائيلي إسرائيل كاتس قوله إن سلاح الجو الإسرائيلي دمر مقر قيادة الأمن الداخلي الإيراني في طهران ،وأنه تم قصف أهداف عسكرية أخرى بينها محيط مبان تابعة لوزارة الدفاع الإيرانية.