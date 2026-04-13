ترامب: سنفعل في إيران مثلما فعلنا مع فنزويلا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن بلاده ستفعل في إيران مثلما فعلت مع فنزويلا.

وقال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "لقد رأيتم ما فعلناه مع فنزويلا، سيكون الأمر مشابهاً جداً لذلك ولكن على مستوى أعلى"، في إشارة إلى الهجوم المباغت الذي أسفر عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير المنصرم.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن "الإيرانيين سيعودون إلى الجلوس على طاولة المفاوضات وسيمنحوننا كل ما تريده"، لافتاً إلى أن المحادثات كانت معهم ودية.

وقال ترامب: "أخبرت فريقي بأنني أريد كل شيء. لا أريد 90 % ولا أريد 95 %، قلت لهم أريد كل شيء".

وكان ترامب في منشور على منصته تروث سوشال، جدد تهديده بتدمير البنى التحتية للطاقة بإيران ما لم يتم التوصل إلى اتفاق لوضع حد نهائي للحرب في الشرق الأوسط، وذلك بعد إخفاق المباحثات بين الطرفين في إسلام آباد.