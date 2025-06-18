واتساب يدخل الحرب بين إسرائيل وإيران.. ما القصة؟

نفت شركة "واتساب" المملوكة لـ"ميتا"، مزاعم التلفزيون الرسمي الإيراني التي اتهمت التطبيق بجمع بيانات المستخدمين وإرسالها إلى إسرائيل، ووصفتها بأنها "مزاعم كاذبة لا أساس لها من الصحة"، وفقاً لصحيفة "نيويورك تايمز".

وكانت القناة الرسمية الإيرانية قد حثّت المواطنين، الثلاثاء، على حذف تطبيق واتساب من هواتفهم، مدّعية أن "واتساب وإنستغرام يجمعان معلومات عن الأفراد ويزودان إسرائيل ببيانات تتعلق بمواقع المستخدمين الأخيرة واتصالاتهم، مرفقة بأسمائهم"، ولم تُقدّم القناة أي أدلة تدعم هذه الادعاءات.

وفي بيان رسمي، قالت شركة واتساب: "نشعر بالقلق من أن هذه الادعاءات الزائفة قد تُستخدم كذريعة لحظر خدماتنا، في وقت يحتاج فيه الناس إليها بشدة". وأضافت: "جميع الرسائل التي ترسلونها عبر واتساب إلى العائلة والأصدقاء محمية بتقنية التشفير التام بين الطرفين، مما يعني أن لا أحد – حتى واتساب نفسها – يمكنه الاطلاع عليها".

وتشهد خدمات الإنترنت في إيران اضطرابات شديدة خلال الفترة الأخيرة، في ظل تصاعد التوترات العسكرية مع إسرائيل، إذ يرجّح مسؤولون وخبراء ومواطنون إيرانيون أن الحكومة تفرض قيوداً على الإنترنت للحد من تداول المعلومات حول الضربات المتبادلة، وللتحوّط من أي هجمات سيبرانية إسرائيلية محتملة.

وأكدت واتساب في بيانها أنها لا تقوم بتتبع المواقع الجغرافية الدقيقة للمستخدمين، ولا تراقب محتوى الرسائل المتبادلة، كما أنها "لا تقدم معلومات جماعية لأي حكومة". وأشارت إلى أن ميزة التشفير التام بين الطرفين تجعل من الصعب جداً على وكالات الاستخبارات والجهات الأمنية الوصول إلى الاتصالات الرقمية الخاصة بالمستخدمين.