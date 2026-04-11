‏هيئة البث الإسرائيلية: وقف إطلاق النار مع إيران هش مع الاستعداد للعودة إلى القتال

كشف مسؤول أمني إسرائيلي كبير، مساء اليوم السبت، عن حالة من التشاؤم تسود الأوساط الأمنية حيال فرص نجاح مفاوضات إسلام آباد، مؤكداً أن الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع القوات الأمريكية يستعد لاستئناف العمليات العسكرية ضد إيران في حال انهيار المحادثات.

وأوضح المسؤول في تصريحات أوردتها هيئة البث الإسرائيلية أن الهدنة الحالية "هشة للغاية"، مشيراً إلى أن إسرائيل قدمت للإدارة الأمريكية قائمة مطالب "خطوط حمراء" لا يمكن التنازل عنها، وعلى رأسها إخراج اليورانيوم المخصب من إيران، وتفكيك منشأة "فوردو" النووية، بالإضافة إلى الإصرار على فصل المسار اللبناني عن المفاوضات الجارية مع طهران.