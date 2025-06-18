خامنئي يرفض دعوة ترامب للاستسلام غير المشروط

وصف المرشد الإيراني علي خامنئي، دعوة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإيران لـ"الاستسلام غير المشروط"، بأنّها "غير مقبولة".

وقال خامنئي في بيان بُثّ على التلفزيون الرسمي الإيراني، "في إعلان غير مقبول، دعا الرئيس الأميركي صراحة الإيرانيين إلى الاستسلام"، مضيفا أنّ "التهديدات لن تؤثر... على سلوك الأمة الإيرانية".

وفي أول تصريحات له منذ يوم الجمعة، عندما ألقى خطابا بثته وسائل إعلام رسمية بعد أن بدأت إسرائيل قصف إيران، قال خامنئي إنه لا يمكن فرض السلام أو الحرب على بلاده.

وتابع "العقلاء الذين يعرفون إيران وشعبها وتاريخها لا يتحدثون البتة بلغة التهديد إلى هذا الشعب لأن الشعب الإيراني لن يستسلم".

وأضاف "وليعلم الامريكيون أن أي تدخل عسكري أمريكي سترافقه بلا ريب خسائر لا يمكن تعويضها".

وكان مسؤول إيراني قد حذر في وقت سابق اليوم الأربعاء، من أن التدخل الأمريكي قد يؤدي إلى "حرب شاملة".

ولم يوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، المقصود بذلك.

فيما قال مسؤول إيراني آخر إن بلاده سوف تستمر في تخصيب اليورانيوم للأغراض السلمية.