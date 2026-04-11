انطلاق المفاوضات اليوم.. وترامب يتوعد إيران بموجع الضربات

دي فانس يحذّر طهران من التلاعب ويعرب عن التطلع لمحادثات إيجابية
«نقوم حالياً بتحميل السفن بأفضل الذخائر، وأفضل الأسلحة التي صُنعت على الإطلاق، أفضل حتى مما قمنا به سابقاً عندما مزقناهم إرباً إرباً.. ما لم نتوصل إلى اتفاق، فسوف نستخدمها بفعالية كبيرة».
وأضاف: «أمامنا يقولون إنهم سيتخلصون من كل الأسلحة النووية، وإن كل شيء انتهى، ثم يخرجون إلى الصحافة ليقولوا: لا، نريد التخصيب.. لذلك سنرى».
وفي منشور آخر، قال ترامب إن الإيرانيين أفضل في التعامل مع وسائل إعلام الأخبار الكاذبة والعلاقات العامة مما هم عليه في القتال. كما حذر ترامب، في تصريحات منفصلة طهران من فرض رسوم على السفن التي تعبر مضيق هرمز. وكتب ترامب في منشور على تروث سوشال:
«هناك تقارير تفيد بأن إيران تفرض رسوماً على ناقلات النفط التي تعبر مضيق هرمز.. من الأفضل ألا يكون هذا صحيحاً وإذا كان كذلك، فعليهم التوقف فوراً.. هذا ليس ما اتفقنا عليه».
وقال فانس لدى ركوبه الطائرة في طريقه إلى باكستان: «إننا نتطلع إلى المفاوضات.. أعتقد أنها ستكون إيجابية.. سنرى بالطبع». ونقل عن ترامب قوله: إذا كان الإيرانيون يرغبون في التفاوض بنية طيبة، سنريد بالتأكيد أن نتعاون معهم..
وإذا حاولوا التلاعب بنا، سيجدون أن فريق التفاوض لا يستجيب». وأشار فانس أيضاً إلى أن ترامب أعطاهم بعض الإرشادات الواضحة للغاية بشأن كيفية سير المحادثات، لكنه لم يدل بتفاصيل. ويرافق فانس ستيف ويتكوف، المبعوث الخاص لترامب، وصهر الأخير غاريد كوشنر، وفق ما أفاد البيت الأبيض.
فرصة حاسمة
مناقشات
«نعمل على تشكيل تحالف من الدول، ووضع خطة سياسية ودبلوماسية وأيضاً دراسة القدرات العسكرية والأمور اللوجستية اللازمة لعبور السفن من المضيق..
كان هذا محور نقاشنا، كان انعاكساً لما ناقشته هنا، والتركيز أيضاً على وضع خطة عملية بشأن الملاحة عبر المضيق». وصرح ستارمر بأن خطاب ترامب هذا الأسبوع، الذي يهدد بتدمير إيران لا يتوافق مع القيم البريطانية.
وأضاف ستارمر في مقابلة مع قناة (آي.تي.في) التلفزيونية البريطانية عندما تم سؤاله بشأن منشور ترامب على موقع تروث سوشيال:
«دعوني أكون واضحاً حقاً بشأن ذلك.. إنها ليست كلمات كنت سأستخدمها واستخدمها في أي وقت نظراً لأنني أتعامل مع ذلك طبقاً لقيمنا ومبادئنا البريطانية، وفق وكالة بلومبرغ للأنباء».
مواقف
في السياق، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريز، إنه طلب من طهران، أن تخوض طهران بحسن نية المفاوضات المرتقبة مع الولايات المتحدة في باكستان.
وأوضح الوزير في تصريحات للصحافيين: «أشجع إيران، وهذا ما نقلته إلى طهران على المشاركة في تلك المفاوضات والانخراط فيها بحسن نية، مضيفاً أنه طلب من طهران وقف كل عمليات إطلاق الصواريخ والطائرات المسيرة نحو دول المنطقة».