ترامب: سبب وجود إيران اليوم هو التفاوض فقط

صعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، مؤكداً أنها “لا تملك أي أوراق ضغط حقيقية”، باستثناء ما وصفه بـ“ابتزاز قصير الأمد للعالم عبر استخدام الممرات المائية الدولية”.

وقال ترامب، في تدوينة نشرها عبر منصته "تروث سوشيال"، إن طهران "لا تدرك أنها لا تملك أوراقاً"، مضيفًا أن "السبب الوحيد لبقائها حتى الآن هو منحها فرصة للتفاوض".

وتأتي تصريحات ترامب متزامنة مع مفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة باكستانية، في ظل تصاعد التوترات المرتبطة بالملاحة الدولية، ولا سيما في مضيق هرمز، حيث تتزايد الضغوط السياسية والعسكرية على إيران لإعادة فتح هذا الممر الحيوي، وسط تحذيرات أمريكية من تبعات استمرار عرقلة المرور من خلاله.

ويرى مراقبون أن هذه التصريحات تعكس توجهاً أمريكياً متشدداً في إدارة الأزمة، يقوم على تضييق هامش المناورة أمام طهران، ودفعها نحو القبول بشروط تفاوضية جديدة، في ظل معادلة تجمع بين الضغط السياسي والتهديد باستخدام أدوات أكثر حدة في المرحلة المقبلة.