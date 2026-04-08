ضربات أمريكية إسرائيلية مكثفة على البنى التحتية في إيران

تعرّضت جسور وبنى تحتية في إيران لهجمات أمريكية إسرائيلية أمس، وفق مسؤولين والإعلام في إيران، قبل ساعات من انتهاء مهلة إنذار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة فتح مضيق هرمز.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، أن إسرائيل ضربت سكك حديد وجسوراً في إيران «يستخدمها الحرس الثوري». وقال في بيان مصور بثه مكتبه «نحن نسحق نظام الإرهاب في إيران بقوة متزايدة.. دمرنا طائرات نقل وعشرات المروحيات، وضربنا سكك حديد وجسوراً يستخدمها الحرس الثوري». وأكد أن إسرائيل تتصرف «بحزم أكبر وقوة متزايدة».

وقال رئيس الأركان الإسرائيلي، إيال زامير، إن إسرائيل «تقترب من مفترق استراتيجي» في الحرب ضد إيران، مؤكداً تحقيق إنجازات مهمة حتى الآن.

وأكد أن الجيش الإسرائيلي سيواصل عملياته بعزم، مشيراً إلى أن الضربات ضد النظام الإيراني ستتعمق خلال المرحلة المقبلة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إتمام موجة غارات واسعة النطاق، استهدفت عشرات «مواقع البنية التحتية في مناطق عدة».

وأضاف أنه قصف «ثمانية مقاطع جسور كانت تستخدمها قوات النظام الإيراني الإرهابي لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية في عدة مناطق في إيران، بينها طهران وكرج وتبريز وكاشان وقُم».

تعميق الضرر

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، أن «طياري سلاح الجو يواصلون تعميق الضرر الذي يلحق بنظام الإرهاب الإيراني». وأكد «القضاء على العديد من قادة النظام الليلة (قبل) الماضية، وضربنا البنية التحتية الرئيسة».

وذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية، أن الهجمات على السكك الحديدية تهدف إلى عرقلة تعزيز القوات الإيرانية، بالإضافة إلى عزل طهران عن باقي البلاد، عبر البنية التحتية الحديدية، ما يسهل على المتظاهرين التحرك عند الحاجة.

وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن سلاح الجو استهدف نحو 10 مقاطع سكك حديد، وجسوراً في إيران تُستَخدم لنقل أسلحة ومنصات صواريخ. وسمع دوي انفجارات متتالية في مدينتي خرمشهر وعبادان بمحافظة خوزستان جنوب غربي إيران. كما تعرضت جزيرة مينو الحدودية في محافظة خوزستان جنوب غربي إيران لعدة هجمات.

وأفادت شركة الكهرباء بمحافظة البرز الإيرانية، بانقطاع الكهرباء في مناطق بمدينتي كرج وفرديس، بعد إصابة مقذوف خطوط نقل الكهرباء.

استهداف خرج

وتعرّضت جزيرة خرج الاستراتيجية في جنوب غربي إيران لضربات عدّة. وبحسب منشور للصحافي باراك رافيد على على منصة «إكس»، نقلاً عن مسؤول أمريكي، فقد نفذت الولايات المتحدة «ضربات على أهداف عسكرية» في الجزيرة.

وأفادت شبكة «سي إن إن» وصحيفة «وول ستريت جورنال»، نقلاً عن مصادر لم تسمّياها في الحكومة الأمريكية، بأن الغارات طالت أهدافاً عسكرية فقط في خرج، متجنبة منشآت النفط. وذكرت الصحيفة الاقتصادية أن الجيش الأمريكي قصف أكثر من 50 هدفاً.

وأفادت وكالة أنباء «ميزان»، بوقوع غارة جوية على خطوط للسكك الحديد في كرج قرب طهران، ونشرت صوراً تظهر عناصر من الهلال الأحمر ينقلون جريحاً على حمالة.

وأُلغيت جميع رحلات القطارات من وإلى مدينة مشهد، ثاني أكبر مدن إيران، وإلى محافظة خوزستان. وأفاد مسؤولون محليون لوسائل إعلام إيرانية، عن مقتل شخصين، وتضرّر جسرين على الأقل، وبنية تحتية للسكك الحديد، وطريق سريع رئيس، جراء سلسلة من ضربات جوية أمريكية إسرائيلية.

وتعرّض جسر خارج مدينة قم في شمالي إيران، أمس، لهجوم أمريكي إسرائيلي، وفق ما نقل التلفزيون الرسمي الإيراني عن معاون محافظ المنطقة، مرتضى حيدري. وقال المسؤول في محافظة قم، إن أحد الجسور خارج مدينة قم وفي غربي المحافظة، تعرّض لهجوم.

واستُهدف جسر سكة حديد وطرق سريعة في مدينة كاشان وسط البلاد، حيث قُتل شخصان. كما أُغلق طريق سريع رئيس في شمالي إيران، يربط مدينة تبريز الرئيسة بطهران عبر زنجان، بعد استهدافه على بُعد حوالي 90 كيلومتراً من تبريز. وأفادت قناة تابعة للحرس الثوري الإيراني، على تطبيق تلغرام، بأن الغارة استهدفت جسراً علوياً.

وفي محافظة أذربيجان الشرقية، تم إغلاق أحد الطرق السريعة إثر ضربات صاروخية، ودعا فريق إدارة الأزمات بالمحافظة، السكان إلى تجنب السفر غير الضروري إلى إشعار آخر.

كما أشارت صحيفة «اعتماد» الإيرانية اليومية إلى استهداف جسر آخر على الطريق السريع الواصل بين مدينتي تبريز وزنجان في المحافظة ذاتها.

وأفادت وكالة أنباء الطلبة (إسنا) بانقطاع الكهرباء عن أجزاء من مدينتي كرج وفردس، الواقعتين قرب طهران، بعد أن تسببت ضربات جوية في تعطيل خطوط نقل الطاقة ومحطة فرعية. كما استهدف مطار خرم أباد بهجوم أمريكي إسرائيلي.

إسرائيل:

حققنا إنجازات كبيرة ونقترب من مفترق استراتيجي في الحملة المشتركة

غارات تستهدف بنى عسكرية في جزيرة خرج الاستراتيجية