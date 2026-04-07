باكستان تعرض مبادرة لتمديد مهلة ترامب مقابل فتح مضيق هرمز لأسبوعين

​طلب رئيس الوزراء ‌الباكستاني شهباز ​شريف اليوم الثلاثاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد المهلة التي ⁠حددها لإيران أسبوعين مقابل فتح إيران مضيق هرمز أسبوعين.

واضطلعت باكستان بدور الوسيط الرئيسي ‌بين إيران والولايات المتحدة في ‌عرض المقترحات ‌غير أنه ‌لم يظهر حتى الآن ​أي ‌مؤشر ​على التوصل إلى ⁠حل وسط.

وقال شريف في منشور ​على ⁠منصة ⁠إكس "حتى تأخذ الدبلوماسية فرصة... أطلب بإخلاص ⁠من الرئيس ترامب تمديد المهلة لأسبوعين. كما تطلب باكستان بكل إخلاص ‌من الأشقاء الإيرانيين فتح مضيق ​هرمز لمدة أسبوعين مماثلين كبادرة حسن نية".