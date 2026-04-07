باكستان تعرض مبادرة لتمديد مهلة ترامب مقابل فتح مضيق هرمز لأسبوعين

طلب رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم الثلاثاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمديد المهلة التي حددها لإيران أسبوعين مقابل فتح إيران مضيق هرمز أسبوعين.
واضطلعت باكستان بدور الوسيط الرئيسي بين إيران والولايات المتحدة في عرض المقترحات غير أنه لم يظهر حتى الآن أي مؤشر على التوصل إلى حل وسط.
وقال شريف في منشور على منصة إكس "حتى تأخذ الدبلوماسية فرصة... أطلب بإخلاص من الرئيس ترامب تمديد المهلة لأسبوعين. كما تطلب باكستان بكل إخلاص من الأشقاء الإيرانيين فتح مضيق هرمز لمدة أسبوعين مماثلين كبادرة حسن نية".