الإمارات تعرب عن بالغ أسفها لإخفاق مجلس الأمن في إنهاء هجمات إيران ضد الاقتصاد العالمي

أعربت دولة الإمارات عن أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن اليوم من اعتماد إطار واضح للتعاون الدولي يهدف إلى إنهاء الهجمات والتهديدات غير القانونية التي تقوم بها إيران ضد الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن ومحاولات عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وشددت الإمارات في بيانها على أن مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحاً أمام الجميع، وأنه "يجب تُصان حرية الملاحة فيه، فلا يجوز لأي دولة أن تمتلك القدرة على عرقلة شرايين التجارة العالمية أو دفع العالم نحو حافة أزمة اقتصادية".

وأوضح البيان أن إخفاق مجلس الأمن في الاستجابة "لا يقلل من جسامة هذه الأزمة ولا من عزم دولة الإمارات"، معربةً عن شكرها لمملكة البحرين على قيادتها في مجلس الأمن وجهودها الدبلوماسية في هذا الملف.

كما أعلنت الإمارات عزمها مواصلة حشد الجهود الدولية لإعادة فتح المضيق، والعمل مع شركائها لضمان أمن الملاحة واستعادة تدفق التجارة العالمية.