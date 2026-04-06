ترامب: الشعب الإيراني مستعد لتحمل تدمير محطات الطاقة من أجل الحرية

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إعادة فتح مضيق هرمز هو أولوية قصوى للولايات المتحدة، معربا عن أمله ألا يضطر إلى قصف محطات الطاقة والجسور في إيران.

وقال الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحافي إن الإيرانيين "مستعدون للتحمل من أجل الحرية"، مضيفا أن الولايات المتحدة تلقت العديد من الرسائل من إيرانيين يقولون فيها "استمروا في الضربات".

​وأضاف الرئيس الأمريكي ‌إن الولايات المتحدة ‌لديها ‌مشارك ‌نشط ومستعد ​في ‌المحادثات ​مع ⁠إيران، ​مضيفا ⁠أن طهران ⁠ترغب ⁠في إبرام اتفاق.