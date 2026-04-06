ترامب: يمكن القضاء على إيران في ليلة واحدة وقد تكون ليلة الغد

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم، عن تفاصيل عملية عسكرية بالغة التعقيد نُفِّذت داخل الأراضي الإيرانية لإنقاذ جنديين أمريكيين سقطت طائرتاهما، واصفاً إياها بأنها "واحدة من أضخم عمليات البحث القتالي وأكثرها خطورة" في تاريخ الجيش الأمريكي.

ولوّح ترامب بأن الولايات المتحدة قادرة على "القضاء على إيران في ليلة واحدة"، قائلاً إن تلك الليلة "قد تكون ليلة الغد".

وكشف ترامب في مؤتمر صحفي، أن عملية إنقاذ الجندي الثاني استلزمت تحشيد 155 طائرة، من بينها 4 قاذفات و64 مقاتلة و48 طائرة للتزويد بالوقود جواً، فيما أُجليَ الجندي على متن مروحيتين من طراز H-860 Jolly Green.

وأشار إلى أن القوات الأمريكية انتشرت في 7 مواقع مختلفة لتضليل القوات الإيرانية وتشتيت انتباهها خلال مرحلة الإنقاذ، مؤكداً أن المشاركين في إنقاذ أحد الجنديين تعرضوا لإطلاق نار من مسافة قريبة، غير أنه أعلن عدم سقوط أي إصابات في صفوف القوات الأمريكية.

وأوضح ترامب أن القادة العسكريين قرروا تفجير طائرتي الشحن اللتين علقتا في الرمال داخل الأراضي الإيرانية، حرصاً على عدم وقوع المعدات العسكرية الأمريكية في أيدي الإيرانيين، مشيراً إلى أنه أصدر أوامره للجيش باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لإعادة الجنديين إلى الوطن.

كما أعلن عزمه الكشف عن هوية من سرّب لوسائل الإعلام معلومات فقدان الاتصال بالطيار الأمريكي، معتبراً أن هذا التسريب "يمس الأمن القومي"، ومؤكداً أنه سيُحال إلى المحكمة.