البيت الأبيض: ترامب لم يصادق على مقترح وقف إطلاق النار مع إيران

أكد البيت الأبيض، الاثنين، أن الولايات المتحدة تنظر في مقترح طرحه الوسطاء لوقف إطلاق النار مع إيران لمدة 45 يوماً، الا أن الرئيس دونالد ترامب "لم يصادق عليه" ويمضي في الحرب.

وأفادت وسائل إعلام أميركية الاثنين، بأن الأطراف الوسيطة بين طهران وواشنطن، وهي باكستان وتركيا ومصر، تقدمت بهذا المقترح.

وتعقيباً على ذلك، أكد مسؤول في البيت الأبيض أن المقترح "من أفكار عدة مطروحة، والرئيس لم يصادق عليه. عملية الغضب الملحمي تتواصل".

وذكّر المسؤول بأن ترامب سيعقد مؤتمراً صحافياً عند الساعة الأولى بعد ظهر الاثنين (17,00 ت غ)، سيتحدث خلاله عن الحرب المتواصلة منذ أكثر من شهر.

وصعّد ترامب من نبرته حيال إيران في الأيام الأخيرة، وأمهلها حتى الثامنة مساء الثلاثاء (منتصف ليل الثلاثاء إلى الأربعاء بتوقيت غرينيتش)، للتوصل إلى اتفاق يعيد فتح مضيق هرمز، أو مواجهة قصف مدمّر على منشآت الطاقة والجسور.

وبحسب موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، ينقسم مقترح الوسطاء الى شقين: البدء بوقف لإطلاق النار لمدة 45 يوما تجرى خلالها مفاوضات تقود الى وقف نهائي للحرب، ومرحلة ثانية يتخللها توصل الولايات المتحدة والجمهورية الإسلامية لاتفاق سلام دائم.

وأشار الموقع الى أن إعادة فتح المضيق ومسألة مخزون إيران من اليورانيوم المخصّب، لن يتم حلّهما سوى في إطار الاتفاق الشامل بين البلدين.

