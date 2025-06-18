الإمارات: وقف التصعيد في المنطقة يتطلب تحركاً إقليمياً ودولياً

عبدالله بن زايد: لا بديل عن الحلول السياسية والدبلوماسية

أكدت الإمارات أن التصعيد العسكري الذي تشهده المنطقة يحتّم التحرك العاجل والمنسق على المستويين الإقليمي والدولي لتجنب مخاطر توسيع رقعة الصراع واحتواء انعكاساته على السلم والأمن في المنطقة.

وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن الإمارات تحث الأمم المتحدة ومجلس الأمن على تحمل مسؤولياتهما الكاملة في منع المزيد من التصعيد، واتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لوقف إطلاق النار وإرساء الأمن والسلم الدوليين، مشدداً سموه على ضرورة إيجاد مقاربة دبلوماسية تقود الطرفين إلى التهدئة وإنهاء هذه المواجهة ومنع انزلاقها إلى منحنيات غير مرغوب بها وغير محمودة.

إلى ذلك، تواصل التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، أمس، حيث تبادل الطرفان ضربات مباشرة على المدن ومختلف المواقع، لليوم الخامس على التوالي، ما أثار مخاوف من انزلاق الأوضاع إلى صراع إقليمي شامل، خاصة مع ضغوط أمريكية متصاعدة على طهران، وتهديدات برزت في تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي دعا إيران إلى «الاستسلام غير المشروط»، لافتاً إلى أن واشنطن باتت تسيطر بشكل كامل على السماء فوق إيران.

وفيما أكد مسؤولون أمريكيون أن الرئيس الأمريكي يفكر بجدية في شن هجوم على إيران، قال نائب الرئيس جي دي فانس إن ترامب قد يرى حاجة إلى اتخاذ «إجراء إضافي» ضد البرنامج النووي الإيراني.

إلى ذلك، دخلت «الحرب الإلكترونية» ميدان الصراع بين إيران وإسرائيل، حيث أكدت تقارير أن إسرائيل شنت «حرباً إلكترونية ضخمة» على البنية التحتية الرقمية لإيران.