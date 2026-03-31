دمار كبير وطائرات متضررة بمطار مهرآباد في طهران جراء هجمات أمريكية وإسرائيلية





شهد مطار مهرآباد في طهران أضراراً كبيرة في البنية التحتية والطائرات الموجودة فيه، عقب هجمات أمريكية وإسرائيلية، وفقاً لتقارير إعلامية.

وأظهرت المشاهد المتداولة تضرر عدد من الطائرات والمنشآت، ما يعكس حجم الضربات التي استهدفت أحد أهم المطارات الداخلية في طهران.

وكشفت تقارير أن القصف استهداف المطار بشكل مباشر بعد عمليات قصف سابقة استهدفت محيط المطار الذي يضم نحو ست صالات للمغادرة والاستقبال.

من جهة أخرى أكدت إيران اليوم الثلاثاء استهداف منشآت عسكرية في مدينة أصفهان خلال الليل.

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية " اسنا" عن نائب رئيس المدينة أكبر صالحي القول " في الوقت الحالي، لا توجد معلومات متاحة بشأن حجم الضرر أو عدد القتلى والمصابين بسبب هذه الهجمات".

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد نقلت عن مسؤول أمريكي القول أمس الاثنين إن الولايات المتحدة نفذت هجوما كبيرا على مستودع كبير للذخيرة في مدينة أصفهان.

وأفادت التقارير بأن الولايات المتحدة استخدمت خلال الليل عددا كبيرا من القنابل الخارقة للتحصينات، يزن كل منها نحو ألفي رطل (حوالي 900 كيلوجرام).

ونشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقطع فيديو مدته 31 ثانية على منصته "تروث سوشيال"، لكنه لم يقدم أي تفاصيل إضافية.