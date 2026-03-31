نتنياهو: تجاوزنا منتصف الطريق في تحقيق أهداف حرب إيران

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الاثنين إن الحرب في إيران حققت أكثر من نصف أهدافها دون أن يحدد موعدا لانتهائها.

وصرح نتنياهو لقناة "نيوزماكس" الأميركية "لقد تجاوزنا بالتأكيد منتصف الطريق. لكنني لا أريد أن أضع جدولا زمنيا" لموعد انتهاء الحرب.

وأضاف أنه يعني أن الحرب تجاوزت منتصف الطريق "من حيث المهام، وليس بالضرورة من حيث الوقت".

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي شن الحرب مع نتنياهو على إيران في 28 فبراير الماضي، في البداية إن العملية ستستمر لمدة تتراوح بين أربعة وستة أسابيع.

وأفاد وزير الخارجية ماركو روبيو الاثنين بأن الحرب ستستمر "لأسابيع" أخرى وليس لأشهر.

وأشار نتنياهو إلى أن الحرب حققت أهدافا منها قتل "آلاف" أعضاء الحرس الثوري الإيراني، مضيفا أن إسرائيل والولايات المتحدة "على وشك القضاء على صناعة الأسلحة لديهم".

وتابع "القاعدة الصناعية بكاملها، نحن نمحو كل شيء، كما تعلمون، المصانع بكاملها، والبرنامج النووي".