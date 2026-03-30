ترامب لـ"نيويورك بوست": النظام الإيراني انتهى وسنعرف قريباً ما إذا كان رئيس البرلمان الإيراني مستعداً للتعاون معنا

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إنذاراً إلى إيران وإلى رئيس البرلمان فيها، عقب الهجوم الذي شنّته طهران على أكبر مصفاة نفط في إسرائيل، وقال لصحيفة "نيويورك بوست" إن ردّه سيأتي «قريباً».

وفي وقت يدفع فيه ترامب بمزيد من القوة العسكرية إلى المنطقة، بما قد يوقع أضراراً كارثية بإيران، شجّع ما تبقى من النظام الإيراني على إبرام اتفاق قبل فوات الأوان.

وقال في تصريح حصري لـنيويورك بوست، إن الولايات المتحدة ستعرف قريباً ما إذا كان رئيس البرلمان الإيراني مستعداً للعمل مع الأمريكيين. مضيفاً، عندما سُئل عن محمد باقر قاليباف: «سنعرف ذلك… سأخبركم خلال نحو أسبوع».

ووصف ترامب ما يجري داخل إيران بأنه تغيير جذري دراماتيكي، مدّعياً أن الحرس القديم قد اختفى فعلياً، وحلّت محله مجموعة جديدة قال إنها بدت حتى الآن أكثر قابلية للتعامل.

وقال: «حدث تغيير كامل للنظام، لأن الأنظمة السابقة انتهت، ونحن نتعامل مع مجموعة جديدة تماماً من الأشخاص. وحتى الآن، كانوا أكثر عقلانية بكثير».

وعندما سُئل عمّا إذا كانت هذه الشخصيات تختلف عن خصوم الولايات المتحدة السابقين في طهران، أجاب بلا مواربة: «إلى حدّ كبير… الآخرون جميعاً ماتوا».

كما أشار ترامب إلى الغموض الذي يحيط بالحالة الصحية للمرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي، نجل المرشد الراحل علي خامنئي، قائلاً إنه إذا كان لا يزال على قيد الحياة، فإنه على الأرجح في حالة صحية سيئة للغاية.

وكان مجتبى خامنئي قد غاب عن الظهور العلني منذ بدء الهجمات الأمريكية والإسرائيلية في 28 فبراير. وقال ترامب: «لم يسمع أحد عنه شيئاً»، مضيفاً: «إنه مصاب إصابة بالغة جداً».

وجاءت المقابلة بعد ساعات من استهداف إيران مصفاة نفط إسرائيلية، في أحدث ضربة تطال منشآت الطاقة خلال الحرب المستمرة منذ شهر.

وهدّد ترامب البنية التحتية للطاقة في إيران، وكتب على منصة تروث سوشيال أن الولايات المتحدة قد تدرس «تفجير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خرج وتدميرها بالكامل (وربما جميع محطات تحلية المياه أيضاً)»، وهي أهداف قال إن واشنطن تعمّدت حتى الآن عدم المساس بها، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق سلام «قريباً».