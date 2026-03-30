ترامب: محادثات جدية مع إيران لإنهاء العمليات العسكرية

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن واشنطن تجري محادثات جدية مع ما وصفه بـنظام "أكثر عقلانية" في إيران، مشيراً إلى إحراز تقدم كبير في المساعي الرامية إلى إنهاء العمليات العسكرية.

وفي المقابل، صعّد ترامب لهجته ملوّحاً بخيارات عسكرية واسعة في حال تعثر المسار التفاوضي، مؤكداً أنه سيعمل على تدمير جميع محطات توليد الكهرباء وآبار النفط وجزيرة خارك إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

وأضاف أن الفشل في بلوغ تسوية سيقود إلى استهداف منشآت حيوية لم تُمس من قبل، قائلاً إن ذلك سيكون انتقاماً لجنود أمريكيين قال إن إيران تسببت في مقتلهم على مدى 47 عاماً.

وتعكس تصريحات ترامب جمعاً واضحاً بين الضغط العسكري والرهان على التفاوض، في وقت تبدو فيه واشنطن ماضية في اختبار فرص التسوية، مع الإبقاء على تهديدات مباشرة بضرب بنية تحتية إيرانية شديدة الحساسية.