اليورانيوم الإيراني في مرمى أهداف ترامب.. خيارات عسكرية معقدة وخطرة قيد الدراسة

أفادت صحيفة "وول ستريت جورنال"، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يدرس خيارات عسكرية محتملة تهدف إلى استخراج اليورانيوم الإيراني المخصب.

وذكرت الصحيفة، أن الخطة التي يجري بحثها تتضمن إمكانية تنفيذ عملية عسكرية لاستخراج نحو 450 كيلوغراماً، أو ما يعادل 1000 رطل، من اليورانيوم عالي التخصيب من داخل إيران، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعٍ للضغط على طهران.

وبحسب التقرير، فقد حث ترامب مستشاريه على تكثيف الضغوط على إيران من أجل الموافقة على تسليم اليورانيوم المخصب كشرط لإنهاء الحرب، في إطار مقاربة تهدف إلى تقليص القدرات النووية الإيرانية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب يدرس أيضاً المخاطر المحتملة التي قد يتعرض لها الجنود الأمريكيون في حال تنفيذ أي عملية برية داخل الأراضي الإيرانية، خاصة في ظل التعقيدات الميدانية.

ونقلت وول ستريت جورنال عن خبراء أن أي عملية عسكرية من هذا النوع ستكون معقدة وخطيرة للغاية، وقد تؤدي إلى إطالة أمد الحرب بدلاً من إنهائها.

كما أوردت الصحيفة، نقلاً عن تقارير أمريكية، أن مخزون اليورانيوم عالي التخصيب في إيران يتم تخزينه في مواقع تحت الأرض، أبرزها في أصفهان ونطنز.