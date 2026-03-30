غوتيريش يدين الهجوم على مقر إقامة رئيس إقليم كردستان العراق

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بشدة، الهجوم الذي شنته طائرة مسيّرة، أول من أمس، على مقر إقامة رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، في محافظة دهوك.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، إن غوتيريش دعا إلى إجراء تحقيق فوري وشامل في الهجوم، ومحاسبة المسؤولين عنه، وطالب جميع الأطراف المعنية بنبذ العنف بكافة أشكاله، والعمل على منع أي محاولات لزعزعة استقرار العراق.

وشهدت مدينة أربيل، عاصمة إقليم كردستان الواقع شمال العراق، أمس وأول من أمس، نشاطاً مكثفاً للطائرات المسيّرة وعمليات اعتراض، حيث تم إسقاط عدد من المسيّرات أثناء محاولتها استهداف قرب مطار أربيل أمس، ومنزل رئيس الإقليم نجيرفان بارزاني، والقنصلية الأمريكية أول من أمس.

وذكرت مصادر، مساء أمس، أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة قرب مطار أربيل في إقليم كردستان العراق.

وأول من أمس قالت مصادر عراقية إن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيّرة ⁠بالقرب من مقر إقامة رئيس إقليم كردستان العراق نجيرفان بارزاني، في ‌أربيل، وأوضحت أن محاولة الهجوم أسفرت عن أضرار مادية فقط، دون تسجيل إصابات، حيث كان المقر خالياً من الأشخاص لحظة استهدافه.