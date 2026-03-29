وصول 3500 من قوات المارينز وسفينة هجومية برمائية إلى الشرق الأوسط

أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) السبت وصول السفينة الهجومية البرمائية "يو اس اس تريبولي" إلى الشرق الأوسط، مع ازدياد التكهنات عن احتمال نشر قوات برية أميركية في إيران.

وقالت القيادة الأميركية عبر منصة إكس إن السفينة التي تتمركز عادة في اليابان، وصلت الجمعة إلى المنطقة، لافتة الى أن حاملة المروحيات هذه تقود مجموعة تضم نحو 3500 بحار وجندي من مشاة البحرية (المارينز).

وأضاف البيان الذي أرفق بأربع صور أن المجموعة تضم أيضاً طائرات نقل وأخرى قتالية، إضافة إلى معدات هجومية برمائية.

وتُظهر إحدى الصور عددا من مروحيات "سيهوك" على متن السفينة، فضلا عن طائرات من طراز "أوسبري"، تُستخدم خصوصا لنقل القوات.

وتُظهر صورة أخرى مقاتلة من طراز "إف 35"، قادرة على الإقلاع من حاملة المروحيات والهبوط عليها.

ويأتي وصول السفينة وهذه القوة من مشاة البحرية بعد تصريحات الجمعة لوزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أكد فيها قدرة واشنطن على تحقيق أهدافها المتصلة بإيران من دون نشر قوات برية.

رغم ذلك، لا يزال الرئيس دونالد ترامب يتبنى موقفا غامضا في هذا الشأن.

وذكرت وسائل إعلام أميركية عدة في الأيام الأخيرة أن الرئيس الأميركي يدرس إرسال ما لا يقل عن عشرة آلاف جندي إلى الشرق الأوسط قريبا.