روبيو: الحرب مع إيران ستستمر أسابيع لا أشهراً

قال ​وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم ⁠الجمعة إن الولايات المتحدة ‌تتوقع أن تنتهي عمليتها ‌في إيران ‌في غضون "أسابيع، ‌وليس ‌أشهر"، وذلك ​عقب اجتماعه مع ‌وزراء ​خارجية ⁠مجموعة ​السبع ⁠في فرنسا.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، في مؤتمر صحفي أعقب اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، أن الولايات المتحدة ما زالت في انتظار مزيد من التوضيحات بشأن الجهة التي ستتحدث معها في أي مفاوضات محتملة مع إيران، مشيراً إلى أن واشنطن تبادلت رسائل وإشارات مع إيران بشأن التباحث حول ملفات معينة.

وشدد روبيو على أن فرض إيران رسوماً على عبور السفن في مضيق هرمز أمر غير مقبول، داعياً الدول الأكثر تضرراً من أي خطوة من هذا النوع إلى اتخاذ إجراء ما، في ظل تنامي القلق الدولي من تهديد حرية الملاحة في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية.

وجاءت تصريحات روبيو في وقت تتزايد فيه المؤشرات على تحرك موازٍ يجمع بين الضغط العسكري ومحاولات فتح قنوات تفاوض، وسط مساعٍ غربية لاحتواء تداعيات الأزمة على أمن الطاقة وحركة التجارة الدولية.