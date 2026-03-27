إسرائيل تعلن اغتيال قائد البحرية في الحرس الثوري الإيراني

أعلنت إسرائيل، أمس، أنها قتلت قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني، علي رضا تانجسيري.

وقالت إن أكثر من 60 طائرة مقاتلة نفذت في الـ24 ساعة الأخيرة موجات عدة من الغارات على مواقع مركزية لإنتاج الأسلحة بأنحاء طهران ووسط إيران.

فيما أكد قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال برد كوبر، أن الضربات ضد إيران ستتواصل، داعياً عناصر الحرس الثوري إلى الانشقاق والعودة لمنازلهم.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن تانجسيري قُتل مع عدد من كبار قادة البحرية، في غارة جوية ليلاً. وأوضح كاتس أن تانجسيري كان مسؤولاً عن عمليات قصف تسببت في منع السفن من عبور مضيق هرمز.

مضيفاً أن الغارة التي أسفرت عن مقتله «رسالة واضحة» لكبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، مفادها أن الجيش الإسرائيلي يلاحقهم. ولم تعلن إيران، على الفور، مقتل تانجسيري.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس، إن إسرائيل تواصل «بشدة» مهاجمة أهداف تابعة للنظام الإيراني.

وأضاف أن القوات الإسرائيلية قضت الليلة قبل الماضية على قائد سلاح البحرية في الحرس الثوري، واصفاً إياه بأنه «يداه ملطختان بالكثير من الدماء».

وأكد نتانياهو أن هذه العملية تمثل مثالاً إضافياً على التعاون بين إسرائيل والولايات المتحدة، في إطار هدف مشترك يتمثل في تحقيق أهداف الحرب.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، استُهدف تنكسيري في مدينة بندر عباس الساحلية، أثناء اجتماع مع قادة كبار في بحرية الحرس الثوري.

وقال متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن مهمة الجيش الآن هي إضعاف قدرات إيران بشكل أكبر وإنه لا يزال لدى الجيش الإسرائيلي الكثير من الأهداف.

وتعقيباً على مقتل تنكسيري، قال قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، الجنرال براد كوبر:

«إن الضربات العسكرية الأمريكية ضد بحرية الحرس الثوري ستتواصل»، داعياً كل إيراني يخدم في هذا الجهاز إلى التخلي فوراً عن موقعه والعودة إلى منزله لتجنب مخاطر إضافية من الإصابة أو الموت.

نفي روسي

من جهة أخرى ​نفى الكرملين، أمس، صحة ⁠تقرير لصحيفة «فاينانشال ‌تايمز» ورد ‌فيه أن ‌روسيا ‌تسلم طائرات مسيرة ‌لإيران، ​وقال ‌إن وسائل ​الإعلام ⁠تنشر ​كثيراً ⁠من الأكاذيب ⁠ولا ينبغي ⁠إيلاء هذه التقارير اهتماماً.

ذكرت وكالة ‌تاس ​للأنباء نقلاً عن أليكسي ليخاتشيف رئيس شركة «روس آتوم» الروسية ⁠أن الشركة أجلت مجموعة أخرى من موظفيها من ‌محطة بوشهر للطاقة النووية ‌بإيران.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة ‌الذرية، يوم ‌الثلاثاء، الماضي إن ‌إيران أبلغتها بأن مقذوفاً ​ضرب محيط ‌محطة ​بوشهر.