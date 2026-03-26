بقيادة فرنسا.. قادة جيوش 35 دولة يجتمعون لتشكيل تحالف بهدف استعادة الملاحة في هرمز

أعلنت وزارة الجيوش الفرنسية الخميس أن رؤساء أركان القوات المسلحة في 35 دولة اجتمعوا عبر تقنية الفيديو لتشكيل تحالف يهدف إلى "استئناف الملاحة في مضيق هرمز بعد وقف القتال".

وأضافت الوزارة في بيان أن هذا الاجتماع الذي "نظّمه رئيس أركان القوات المسلحة الفرنسية"، "أتاح تسجيل مواقف الدول الراغبة في المشاركة في مبادرة منسقة تهدف إلى تعزيز أمن الملاحة البحرية في هذه المنطقة الاستراتيجية".

ونشرت فرنسا مجموعة حاملات طائراتها الهجومية في شرق البحر المتوسط فضلا عن حاملتي طائرات هليكوبتر وثماني سفن حربية في الشرق الأوسط استعدادا لمهام مستقبلية محتملة.

وكانت وزارة الدفاع البريطانية أفادت وكالة فرانس برس الأربعاء بأن لندن وباريس ستُنظّمان اجتماعا هذا الأسبوع يضم الدول الموقعة على بيان صدر الأسبوع الماضي يدعو إلى وقف الهجمات على البنى التحتية للنفط والغاز في الخليج.

وكانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وهولندا قد أعلنت الأسبوع الماضي استعدادها "للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر مضيق هرمز". ثم أيدت 24 دولة أخرى هذا البيان.

وأفادت وسائل إعلام بريطانية بينها صحيفتا "ذي غارديان" و"ذي تايمز"، بأن لندن عرضت استضافة مؤتمر دولي في وقت لاحق في بورتسموث أو في لندن حول أمن مضيق هرمز لتشكيل تحالف من الدول الملتزمة بهذه المهمة.