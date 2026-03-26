حصيلة مدمرة.. ما الذي استهدفه الجيش الأميركي في إيران؟

أعلن قائد القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر الأربعاء أن الولايات المتحدة "ألحقت أضرارا أو دمرت ثلثي" قدرات إيران في مجال تصنيع المسيّرات والصواريخ، فضلا عن أحواض بناء سفن.

وقال كوبر الأربعاء على إكس "حتى الآن، ألحقنا أضرارا أو دمّرنا أكثر من ثلثي منشآت إنتاج المسيّرات والصواريخ بالإضافة إلى أحواض بناء سفن إيرانية، وما زلنا مستمرين في ذلك".

كما أعلن أن الولايات المتحدة دمّرت "92%" من الأسطول الإيراني، وأن طهران "فقدت القدرة على بسط نفوذها البحري بشكل كبير في المنطقة والعالم".

ولفت إلى أن عمليات إطلاق الصواريخ البالستية وهجمات الطائرات المسيّرة من إيران تواصل الانخفاض بشكل كبير، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تسيطر أيضا على المجال الجوي الإيراني.

وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل شن ضربات واسعة النطاق في إيران في 28 فبراير الماضي، استهدفت بنيتها التحتية العسكرية وقيادتها. وقصفت القوات الأميركية أكثر من 10 آلاف هدف عسكري، بحسب الأدميرال كوبر.