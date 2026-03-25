إيران تحت القصف.. وقف الهجمات يقتصر على منشآت الطاقة

أكدت الولايات المتحدة أن ضرباتها على إيران متواصلة وأن قرار وقف الهجمات (لخمسة أيام) يقتصر فقط على منشآت الطاقة الإيرانية.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول أمريكي ‌قوله لمنصة سيمافور إن «وقف ‌الهجمات لمدة خمسة أيام يقتصر ⁠فقط على مواقع الطاقة».

وأضاف «لا يشمل ذلك المواقع العسكرية والبحرية والصواريخ الباليستية ⁠والقاعدة ⁠الصناعية الدفاعية. ستستمر المبادرات الأولية لعملية الغضب الملحمي». وأشار التقرير إلى أن إسرائيل لم تكن طرفاً في محادثات واشنطن مع طهران، رغم أنها تتلقى آخر المستجدات.

وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أن قواتها «تواصل شن ضربات مكثفة على أهداف عسكرية إيرانية باستخدام ذخائر دقيقة التوجيه».

ونشرت مقطع فيديو لهجمات، قالت إنها استهدفت خلالها مواقع عسكرية إيرانية، فيما ذكرت في بيان منفصل أن حاملة الطائرات «أبراهام لينكولن» مستمرة في دعم العمليات العسكرية ضد إيران، مشيرة إلى أن المقاتلات والطائرات العسكرية، لا تزال تستخدمها في تنفيذ الهجمات.

3000 غارة

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو نفذ أكثر من 3000 غارة داخل إيران منذ بدء الحرب، مؤكداً أن الضربات مستمرة بوتيرة مكثفة من دون توقف.

وأوضح أن هجوماً واسعاً نُفذ على طهران بمشاركة عشرات الطائرات المقاتلة، استهدف مواقع عسكرية بارزة، من بينها مراكز قيادة لاستخبارات الحرس الثوري الإيراني، إضافة إلى مقر وزارة الاستخبارات.

وأشار البيان إلى تنفيذ موجات جديدة من القصف ليل الاثنين – الثلاثاء، طالت أكثر من 50 هدفاً، شملت منصات إطلاق صواريخ ومستودعات صواريخ باليستية.

وأعلن الجيش الإسرائيلي شن ضربات واسعة على منشآت صناعية في مناطق عدة، بينها أصفهان وسط البلاد، مؤكداً استكمال «موجة كبيرة» من الهجمات هناك، إلى جانب عمليات أخرى في مناطق مختلفة.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية بمقتل ستة أشخاص على الأقل وإصابة تسعة آخرين جراء غارات جوية استهدفت منطقة في تبريز شمال غرب البلاد.

كما ذكرت وكالة فارس أن ضربات أمريكية – إسرائيلية طالت منشأتين للطاقة في أصفهان، بينها مبنى إدارة الغاز ومحطة لخفض الضغط، ما أدى إلى أضرار جزئية. وأشارت أيضاً إلى استهداف خط أنابيب مرتبط بمحطة كهرباء في خرمشهر جنوب غرب البلاد.