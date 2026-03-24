إسرائيل: سنواصل ضرب إيران بعد الحرب إذا أعادت بناء برنامجها للصواريخ الباليستية

نقلت صحيفة «واشنطن بوست» عن مسؤولين إسرائيليين أن الحاجة إلى شن ضربات لاحقة على إيران ستستمر حتى بعد أي نهاية معلنة للصراع الحالي، فيما واصلت إسرائيل ضرب طهران، وقالت إنها تستعد لأسابيع إضافية من القتال.

وأشار المسؤولون إلى أن مثل هذه الإجراءات قد تعد ضرورية إذا رصدت الولايات المتحدة أو إسرائيل محاولات إيرانية لإعادة بناء برنامجها للصواريخ الباليستية أو لاستعادة اليورانيوم المدفون.

وأضافت الصحيفة أن «إسرائيل لن تواجه قيوداً تذكر على قدرتها على تنفيذ مثل هذه الضربات، إذا لم تعد إيران قادرة على استهداف السفن في مضيق هرمز». وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إيفي ديفرين، أعلن أن إسرائيل تتوقع «أسابيع إضافية من القتال» ضد إيران و«حزب الله».

وقال المتحدث في تصريح متلفز: «مع كل يوم يمر، نضعف النظام الإرهابي الإيراني بشكل أكبر، لن نسمح للنظام الإرهابي ووكلائه بأن يشكلوا تهديداً لمواطني إسرائيل».

سلسلة ضربات

وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر أمس، شن سلسلة كبيرة من الضربات على العاصمة الإيرانية، حيث سمعت انفجارات في مناطق عدة، بحسب وكالة فرانس برس.

وأفادت وكالة فارس بأن ضربات جوية استهدفت 5 مناطق في طهران، حيث «تم الإبلاغ عن سماع أصوات انفجارات مروعة». وبعد ساعة على التقارير، بقي عمود من الدخان الأسود الكثيف يتصاعد من منطقة في شرق طهران، بحسب ما أفاد مراسل لفرانس برس.

وقال الجيش الإسرائيلي في منشور على تليغرام إنه «بدأ موجة واسعة النطاق من الضربات التي تستهدف البنية التحتية لنظام الإرهاب الإيراني في طهران».

وأضاف إنه ضرب موقعاً في طهران تابعا للحرس الثوري الإيراني، يُستخدم لتوجيه وحدات من قوات التعبئة المرتبطة بالحرس الثوري (الباسيج).

وبعد ذلك بوقت قصير، أفاد مراسلون في طهران بوقوع انفجارات «غير مسبوقة»، لا سيما في الأحياء الشرقية للعاصمة الإيرانية. وقيل إن الدفاع الجوي كان نشطاً في الجزء الشرقي من المدينة. وفي مدينة بندر عباس الجنوبية أدى هجوم على محطة بث إذاعي إلى مقتل شخص وإصابة آخر.

مناطق مأهولة

وقال قائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، أمس، إن إيران تطلق صواريخ وطائرات مسيرة من مناطق مأهولة بالسكان، وألمح إلى أن تلك المناطق سيتم استهدافها.

وخاطب كوبر المواطنين الإيرانيين، قائلاً: «عليكم البقاء في الداخل في الوقت الحالي». وأضاف: «سيكون هناك إشارة واضحة في وقت ما، كما أشار الرئيس، لتتمكنوا من الخروج».

ويتزايد القلق بشكل خاص من إمكان ضرب مواقع نووية. وأدى هجومان صاروخيان إيرانيان السبت إلى إصابة العشرات في جنوب إسرائيل، أحدهما قرب مفاعل ديمونا النووي. ودعا مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، جميع الأطراف إلى «أقصى درجات ضبط النفس» لتجنب أي حادث قد يطال منشآت نووية.