إسرائيل تقصف مبنى التلفزيون الإيراني.. وتمديد تعليق الرحلات الجوية

تعرضت هيئة الإذاعة والتلفزيون في إيران لهجوم إسرائيلي، مساء اليوم، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية دون تسجيل إصابات بشرية حتى الآن.

وذكرت “وكالة تسنيم الدولية للأنباء” التي أوردت النبأ أن الهجوم استهدف أحد مباني الهيئة.

على صعيد متصل أعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية إلغاء جميع الرحلات الداخلية والدولية في إيران حتى الساعة الثانية من صباح يوم غد “الثلاثاء” بتوقيت طهران.

كانت المنظمة قد أعلنت عن تمديد تعليق جميع الرحلات الجوية الداخلية والخارجية في البلاد حتى الساعة 14:00 من ظهر اليوم “الإثنين” بتوقيت إيران.

وقال متحدث باسم المنظمة إن هذا الإجراء يأتي في ظل الظروف الاستثنائية الحالية في إيران وحرصاً على ضمان أمن وسلامة المسافرين والطائرات، داعياً إلى الامتناع عن التوجه إلى المطارات والاعتماد فقط على القنوات الرسمية لمتابعة مستجدات الرحلات الجوية.

وتوعدت إيران بتنفيذ ضربات صاروخية "أشد تدميراً ضد أهداف حيوية" في إسرائيل.