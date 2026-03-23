مهلة «هرمز» تنتهي اليوم وترامب يهدد إيران بدمار شامل

ركزت الحملة الجوية الأمريكية الإسرائيلية على إيران على ضرب التحصينات الإيرانية على طول مضيق هرمز، حيث تنتهي اليوم مهلة الرئيس دونالد ترامب لإيران لإعادة فتح الممر الملاحي، أو مواجهة ضرب محطات الطاقة في إيران.

وقبل انتهاء المهلة جدد ترامب تهديداته لإيران، وقال للقناة 13 الإسرائيلية: «سيحدث دمار شامل لإيران، وسيكون ذلك فعالاً للغاية».

وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت في مقابلة تلفزيونية إن ترامب «سيتخذ كل ما يلزم من خطوات» لتحقيق الأهداف المعلنة للولايات المتحدة».

وطالب بيسنت إيران بأن تعيد فتح مضيق هرمز بالكامل ومن دون تهديد.

وقال إن هناك حملة لاستخدام الأصول العسكرية لتليين التحصينات الإيرانية على طول المضيق، وستستمر حتى يتم تدميرها بالكامل.

وكانت بريطانيا أعلنت، الجمعة، أنها ستجيز لواشنطن استخدام قاعدتيها في دييغو غارسيا بالمحيط الهندي، وفي فيرفورد جنوب غرب إنجلترا لضرب «مواقع الصواريخ والقدرات التي تستخدم في مهاجمة سفن بمضيق هرمز».

كما وصلت غواصة تابعة للبحرية البريطانية إلى بحر العرب، ولديها القدرة على شن ضربات على إيران في حال تصاعد الصراع.

وأعلن الجيش الأمريكي تدمير منشأة إيرانية تحت الأرض كانت تخزن فيها صواريخ مضادة للسفن، معتبراً أن ذلك أسفر عن تراجع قدرات إيران على تقويض الملاحة في هرمز.